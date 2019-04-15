Девушка снова влюбила в себя бывшего бойфренда, после того, как он потерял память

40-летняя Орла МакКинни из графства Арма в Северной Ирландии поделилась с журналистами удивительной историей, которая вполне могла бы стать сценарием для романтического фильма.
Дело в том, что Орла смогла во второй раз завоевать сердце своего возлюбленного после того, как он потерял память в результате аварии.
Молодые люди начали встречаться в 17-летнем возрасте, но в 21 год расстались. А всего через несколько недель после этого Тэма сбила машина. Молодой человек находился в коме почти две недели, а затем еще несколько месяцев провел в реанимации.
Все это время Орла следила за его состоянием, но не решалась прийти в больницу. Молодые люди встретились лицом к лицу лишь через год. И тут выяснилось, что в аварии у Тэма сильно пострадал мозг — он полностью забыл свою прежнюю жизнь.
Орла рассказала ему об их прошлых отношениях и призналась, что до сих пор его любит. Они начали общаться и спустя время снова стали парой. Девушка забеременела и родила ребенка, но совместная жизнь оказалась нелегкой.
Молодые люди разъезжались, но благодаря общему сыну Дилану и терпению Орлы пара вновь воссоединилась. Еще спустя четыре года они поженились. Сейчас у Орлы и Тэма пятеро детей, а ту страшную аварию супруги считают судьбоносной.