Девушка получила письмо с претензиями через три месяца после неудачного свидания

Кимберли Лэтхэм-Хоуксфорд около трех месяцев назад ходила на свидание, которое закончилось не очень удачно — от своего кавалера она не слышала больше ни слова. Да и сама она от встречи осталась не в восторге.

Но спустя три месяца от него пришло сообщение. Сначала парень извинился, что так долго не писал, но затем углубился в детали, в подробностях описав 15 пунктов, которые ему не понравились в девушке.

Свои претензии парень начал с того, что Кимберли стоит похудеть килограммов на 6 или около того, и тогда она будет выглядеть что надо. Ему также не понравилась ее бледная кожа, и он предложил использовать автозагар, чтобы поправить ситуацию. Его не устроили волосы Кимберли (их он предложил нарастить и перекрасить «в нормальный цвет»). Также он предложил вколоть в губы филлеры и поменять стиль одежды (потому что сейчас ему стыдно с ней даже идти рядом). Не понравился мужчине и макияж, который, по его мнению, должен быть натуральным и «приличным».

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Парень отметил и неприемлемое поведение своей спутницы. «Ты ела диетический салат, но запивала это все обычной колой, в которой очень много калорий», — написал он. Он также попросил не говорить о своем прошлом и вообще поменьше говорить, ведь ему это совсем не интересно.

Несмотря на то, что Кимберли, по его словам, и выглядела и вела себя не так, он все равно рассчитывал на поцелуй в конце свидания, а когда его не получил — очень обиделся. «Ты задела мое эго. Тебе нужно быть более внимательной к чувствам других», — отметил мужчина. Кроме того, Кимберли его обидела, предложив поделить счет (при том, что полвечера молодой человек рассказывал о том, как у него много денег). Она также не смеялась над его шутками и не делала ему комплименты.

В заключении своего письма молодой человек написал, что, несмотря на все эти ужасы, готов дать Кимберли еще один шанс, если она воспримет его критику и сделает все, чтобы исправиться и «улучшить» себя. На это он дает ей один месяц, после чего снова с ней свяжется.

Получив такое интересное послание, девушка тут же опубликовала его в соцсетях — правда, имени мужчины она решила не называть.