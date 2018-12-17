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18:50 (мск), источник: Mail.ru Новости

Девушки рассказали в Сети о самых необычных находках в мужских туалетах

Найти логическое объяснение некоторым из них довольно трудно.

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Пользователь Twitter по имени Джоди Грейс в середине декабря опубликовала на своей странице фото странного приспособления, которое она заметила в ванной комнате своего бойфренда. Этим предметом оказался вантуз, к которому скотчем был прикручен ершик для унитаза.

Дамы, какие странные предметы вы находили в мужских уборных? Позвольте мне начать.

В комментарии к снимку Джоди предложила другим девушкам поделиться странными и необычными вещами, которые они замечали в ванных комнатах и туалетах своих парней. Этот тред быстро стал популярным, что неудивительно. Живые животные и птицы, всевозможная еда (или то, что от нее осталось), портрет Дуэйна, «Скалы» Джонсона и барабанная установка. А еще говорят, что девушки странные.

У моего бывшего была черепаха и несколько пескарей в ванной
Самое странное было то, что все они называли это «Матерью»
Метла?
Самая безумная вещь, которую я когда-либо видела в ванной
Хороший выбор декора
Гостевое сидение
В честь праздников

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