Девушки рассказали в Сети о самых необычных находках в мужских туалетах

Пользователь Twitter по имени Джоди Грейс в середине декабря опубликовала на своей странице фото странного приспособления, которое она заметила в ванной комнате своего бойфренда. Этим предметом оказался вантуз, к которому скотчем был прикручен ершик для унитаза.

В комментарии к снимку Джоди предложила другим девушкам поделиться странными и необычными вещами, которые они замечали в ванных комнатах и туалетах своих парней. Этот тред быстро стал популярным, что неудивительно. Живые животные и птицы, всевозможная еда (или то, что от нее осталось), портрет Дуэйна, «Скалы» Джонсона и барабанная установка. А еще говорят, что девушки странные.