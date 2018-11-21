Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Женщина спасла «плюшевого» котика (фото)
На заводе Ford в Ленобласти началась забастовка
Дочь Агутина и Варум стала настоящей красавицей
У Кокорина в СИЗО новые неприятности
Как хранят вещи скандинавы (фото)
Эксперты о ситуации на Украине Как Россия должна реагировать на захват судов в Азовском море?
Фото мужчины, погибшего на взлетной полосе в Шереметьево
В Брестской крепости найден тайник
ДНК-экспертиза внесла ясность в дело об изнасиловании в полиции
Пропала сбежавшая из дома Ковальчук
Сафронов рассказал, что вдова Караченцова снова выйдет замуж
Заявление Виталины о Джигарханяне: Его нет - СМИ
Почему напротив входа ни в коем случае нельзя вешать зеркало
Важное открытие ученых об употреблении чая и кофе
Подробности свадьбы немолодых Алибасова и Шукшиной
18-летняя россиянка умерла, худея на мочегонном
Как выглядят города-призраки, от которых холодеет кровь (фото)
Как выглядит самый тесный отельный номер (фото)
Фоторепортажи
12Невесомый вклад: что происходит внутри МКС
22Северокорейская угроза
17:57 (мск), источник: Mail Новости

Пользователи публикуют в Сети одни и те же снимки и посты за лайки

Никто не понимает, в чем смысл, но многие это делают.

Наверх

Ради лайков пользователи соцсетей готовы пойти на многое. Уже никого не удивляют посты, в которых автор просит поставить ему «сердечко», а взамен обещает сделать что-нибудь интересное или необычное. Но в конце октября в русскоязычном Twitter появилась новая тенденция, очень похожая на троллинг.

В аккаунте «50 лайков чяя» появилось фото чашечки с горячим напитком и долькой лимона. В описании с снимку говорилось, что если эта картинка наберет 50 лайков, то ее опубликуют еще раз. Несмотря на всю абсурдность сказанного, это сработало, и вот уже месяц одно и то же фото с чашкой чая ежедневно публикуется на странице аккаунта.

В начале ноября ленивый троллинг приглянулся и другим пользователям, и в Сети стали появляться снимки ведра с огурцами, бутерброда с колбасой, уставшего Пикачу, угрюмого орешка и многих других. Более того, тренд начал развиваться, и вот уже другие пользователи стали выкладывать не сами картинки, а их скриншоты и даже посты, вообще не сопровождающиеся иллюстрациями. К счастью, особой популярностью они не пользуются.

Читайте также:

Независимые АЗС готовы продавать бензин по 30 рублей за литр
Под Иркутском пара обманула банкомат купюрами «банка приколов»
Артист рассказал о конфликте с погибшим в Шереметьево мужчиной
Рыбак из Мурманска выловил странное существо (видео)
Набиуллина назвала последствия обвала нефти до $35 за баррель
Назван худший диснеевский мультфильм всех времен
Как изменится жизнь безработных россиян
Спорт
Что значит для сборной России поражение от Швеции Главная проблема сборной на примере известной сказки про Золушку
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Водителя лишили прав спустя 49 минут после их получения «Некоторые вещи длятся вечно, другие – не более часа», - так прокомментировали ситуацию полицейские, отобравшие права у свежеиспеченного водителя
Кино
Звезда «Кадетства» стала кассиршей супермаркета: фото со съемок Вместе с Еленой Захаровой над новым проектом работает звезда «Оттепели» Светлана Колпакова
Недвижимость
Как выглядят города-призраки, от которых холодеет кровь (фото)
Когда лучше копить на жилье, а когда – сразу взять ипотеку?
Названо самое страшное нарушение пожарной безопасности
Найден самый тесный отельный номер (фото)
Популярные темы на «Детях»
Одним всё, другим ничего! . Федосеева-Шукшина вышла замуж в 80 лет, а моя подруга одинока… 485
Про наряды. Красивая тема. 245
Голодание 178
Малышок и настоящие валенки 151
Леди
Меху быть: где купить шубу, когда все отказываются от натурального меха Рассказываем о 4-х брендах, которые вопреки всему не отступились от использования натурального меха.
Все о ремонте
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Как исправить неудачную планировку в квартире: 6 примеров
Уютный дом для семьи в стиле американская неоклассика
Панорамные окна и белые стены: дизайн квартиры в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь