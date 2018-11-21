21 октября 2018 г.
Пользователи публикуют в Сети одни и те же снимки и посты за лайки
Никто не понимает, в чем смысл, но многие это делают.
Никто не понимает, в чем смысл, но многие это делают.
Ради лайков пользователи соцсетей готовы пойти на многое. Уже никого не удивляют
В аккаунте «50 лайков чяя» появилось фото чашечки с горячим напитком и долькой лимона. В описании с снимку говорилось, что если эта картинка наберет 50 лайков, то ее опубликуют еще раз. Несмотря на всю абсурдность сказанного, это сработало, и вот уже месяц одно и то же фото с чашкой чая ежедневно публикуется на странице аккаунта.
В начале ноября ленивый троллинг приглянулся и другим пользователям, и в Сети стали появляться снимки ведра с огурцами, бутерброда с колбасой, уставшего Пикачу, угрюмого орешка и многих других. Более того, тренд начал развиваться, и вот уже другие пользователи стали выкладывать не сами картинки, а их скриншоты и даже посты, вообще не сопровождающиеся иллюстрациями. К счастью, особой популярностью они не пользуются.
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