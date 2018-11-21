Пользователи публикуют в Сети одни и те же снимки и посты за лайки

Ради лайков пользователи соцсетей готовы пойти на многое. Уже никого не удивляют посты, в которых автор просит поставить ему «сердечко», а взамен обещает сделать что-нибудь интересное или необычное. Но в конце октября в русскоязычном Twitter появилась новая тенденция, очень похожая на троллинг.

В аккаунте «50 лайков чяя» появилось фото чашечки с горячим напитком и долькой лимона. В описании с снимку говорилось, что если эта картинка наберет 50 лайков, то ее опубликуют еще раз. Несмотря на всю абсурдность сказанного, это сработало, и вот уже месяц одно и то же фото с чашкой чая ежедневно публикуется на странице аккаунта.

В начале ноября ленивый троллинг приглянулся и другим пользователям, и в Сети стали появляться снимки ведра с огурцами, бутерброда с колбасой, уставшего Пикачу, угрюмого орешка и многих других. Более того, тренд начал развиваться, и вот уже другие пользователи стали выкладывать не сами картинки, а их скриншоты и даже посты, вообще не сопровождающиеся иллюстрациями. К счастью, особой популярностью они не пользуются.