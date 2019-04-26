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16:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Женщина-веган пришла на свадьбу со своей едой

И стала объектом критики.

У человека, который ест только растительную пищу, могут быть проблемы в гостях за столом. Веган из Великобритании, которую пригласили на свадьбу, решила пойти против системы и прихватила с собой парочку контейнеров с овощами.

Такой подход не оценили другие гости. Поступок девушки тут же начали обсуждать в группе That's it, I'm wedding shaming, посвященной «позорным» инцидентам, которые приключаются на свадьбах.

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По словам критиков, это было «грубо», ведь молодожены праздновали свадьбу в ресторане, где можно было заказать веганское блюдо. Правда, за него пришлось бы заплатить из своего кармана.

Торжество закончилось в ночном клубе. Девушка-веган отправилась туда с пустыми ланчбоксами и снова вызвала неудовольствие других гостей. «Она носилась с ними весь вечер, потому что ей было жалко их выбросить», - возмутились они.

На защиту девушки встали другие веганы. Они сочли критические высказывания в ее адрес дискриминацией по идеологическому принципу.

В Великобритании очень трепетно относятся к свадебным церемониям и планируют их до мельчайших деталей. Инциденты, которые «портят» торжество, активно обсуждаются в соцсетях и СМИ. Идеологическая «война» между «мясоедами» и веганами в данном случае подлила масла в огонь.

Анна Лысенко

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