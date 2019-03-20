Блогер-веган попалась за поеданием рыбы
Ее оправдания сделали ситуацию еще хуже.
Ее оправдания сделали ситуацию еще хуже.
Йована Рована Мендоза из
До настоящего момента Рована являлась одной из самых популярных
Этот факт, как и следовало ожидать, вызвал волну негодования среди ее поклонников, которые обвинили девушку во лжи. И ей пришлось извиняться, но она сделала этим еще хуже.
Рована записала слезное видеообращение к подписчикам, в котором объяснила, что около двух месяцев назад вернула в свой рацион яйца и рыбу, но сделала это по медицинским показаниям. Оказывается, некоторое время назад она решила попробовать экстремальное 25-дневное голодание, во время которого ничего не ела и только пила воду. Сначала все шло хорошо, но затем ее здоровье резко ухудшилось. Врачи выписали ей лекарства, а затем убедили начать есть и «запрещенные» продукты. И, по словам Раваны, ее самочувствие действительно улучшилось.
Поклонники такие признания не оценили. Разъяренные пользователи написали, что совсем не веганство испортило здоровье блогера, а странная диета. А за то, что она предала жизненные принципы, которым еще и учила других, люди начали массово отписываться от нее.
Екатерина Гура