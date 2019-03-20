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18:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Блогер-веган попалась за поеданием рыбы

Ее оправдания сделали ситуацию еще хуже.

Йована Рована Мендоза из Сан-Диего более шести лет ведет популярный блог на YouTube и в Instagram, где рассказывает о веганстве и здоровом образе жизни. Девушка делится рецептами, рекламирует полезные добавки и рассказывает о том, как отказ от животных продуктов сделал ее жизнь лучше.

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До настоящего момента Рована являлась одной из самых популярных блогеров-веганов, но случилась неожиданность. Девушка попала в объектив другого блогера во время обеда в ресторане. И все бы ничего, но на ее тарелке лежала рыба, которую Рована не очень успешно попыталась прикрыть рукой.

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Этот факт, как и следовало ожидать, вызвал волну негодования среди ее поклонников, которые обвинили девушку во лжи. И ей пришлось извиняться, но она сделала этим еще хуже.

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Рована записала слезное видеообращение к подписчикам, в котором объяснила, что около двух месяцев назад вернула в свой рацион яйца и рыбу, но сделала это по медицинским показаниям. Оказывается, некоторое время назад она решила попробовать экстремальное 25-дневное голодание, во время которого ничего не ела и только пила воду. Сначала все шло хорошо, но затем ее здоровье резко ухудшилось. Врачи выписали ей лекарства, а затем убедили начать есть и «запрещенные» продукты. И, по словам Раваны, ее самочувствие действительно улучшилось.

Поклонники такие признания не оценили. Разъяренные пользователи написали, что совсем не веганство испортило здоровье блогера, а странная диета. А за то, что она предала жизненные принципы, которым еще и учила других, люди начали массово отписываться от нее.

Екатерина Гура

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