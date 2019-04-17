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20:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Подружка невесты стала главной звездой на китайской свадьбе

Видео с подвохом.

В китайских соцсетях распространился ролик, снятый на одной из свадеб в городском округе Чэндэ провинции Хэбэй. На первый взгляд видео с торжества кажется вполне обычным — жених с невестой радостно обнимаются на сцене, а рядом с ними стоят веселые подружки невесты.

Но, присмотревшись повнимательнее, становится ясно, что с одной из подружек что-то не так. Девушка на видео очень напоминает переодетого парня.

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После того, как ролик стал популярным, молодожены рассказали китайским СМИ, что парень в женском платье и парике — это лучший друг жениха. Просто таким шоу молодые люди решили развеселить гостей и сделать праздник незабываемым. И у них это получилось.

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