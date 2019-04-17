Подружка невесты стала главной звездой на китайской свадьбе
Видео с подвохом.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Видео с подвохом.
В китайских соцсетях распространился ролик, снятый на одной из свадеб в городском округе Чэндэ провинции Хэбэй. На первый взгляд видео с торжества кажется вполне обычным — жених с невестой радостно обнимаются на сцене, а рядом с ними стоят веселые подружки невесты.
Но, присмотревшись повнимательнее, становится ясно, что с одной из подружек
После того, как ролик стал популярным, молодожены рассказали китайским СМИ, что парень в женском платье и парике — это лучший друг жениха. Просто таким шоу молодые люди решили развеселить гостей и сделать праздник незабываемым. И у них это получилось.