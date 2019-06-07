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14:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Великобритании нашли очень редкую карту Лондона 1572 года

Ее продают за 14 тысяч долларов.

Удивительная древняя карта Лондона была обнаружена на антикварной книжной ярмарке в лондонской галерее Altea Gallery.

Уникальная находка представляет собой редкую карту британской столицы 1572 года, которая была напечатана в Кельне на бумаге размером 33 на 48 сантиметров.

План древнего города, выполненный гравером Франсом Гогенбургом, показывает вид Лондона с высоты птичьего полета. На красочной карте изображено множество лодок, плывущих вниз по течению Темзы, а также старый Лондонский мост.

Среди узнаваемых достопримечательностей — Лондонский Тауэр, монастырь Чартерхаус и старый собор Святого Павла, а Вестминстер на карте отмечен как «Западный Местер».

В то время население Лондона составляло примерно 100 тысяч человек. Известно, что карта была заказана торговцами Ганзейского союза, которые имели коммерческие интересы в Англии.

Сейчас эта уникальная карта оценивается специалистами в 14 тысяч долларов.

Екатерина Гура

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