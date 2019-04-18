Ученые показали, как выглядели собаки 4500 лет назад
Древний пес был размером с большого колли.
Древний пес был размером с большого колли.
Исследователи воссоздали трехмерную морду собаки, жившей 4500 лет назад в Шотландии.
Череп животного, который послужил основой для реконструкции, был найден в неолитическом захоронении на Оркнейских островах еще в 1901 году.
Древний пес размером с большого колли напоминал европейского серого волка, но был домашним. Его похоронили в ритуальных целях, рассказала Элисон Шеридан, куратор исследования из Национального музея Шотландии, где хранится череп.
Чтобы создать трехмерную модель головы, ученые провели компьютерную томографию черепа, а затем напечатали его копию на 3D-принтере. После этого судмедэксперт Эми Торнтон нарастила на черепе мышцы, кожу и шерсть. Эту же технологию используют для воссоздания черт лица древних людей.
Анна Лысенко
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