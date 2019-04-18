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17:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые показали, как выглядели собаки 4500 лет назад

Древний пес был размером с большого колли.

Источник: Historic Environment Scotland

Исследователи воссоздали трехмерную морду собаки, жившей 4500 лет назад в Шотландии.

Череп животного, который послужил основой для реконструкции, был найден в неолитическом захоронении на Оркнейских островах еще в 1901 году.

Древний пес размером с большого колли напоминал европейского серого волка, но был домашним. Его похоронили в ритуальных целях, рассказала Элисон Шеридан, куратор исследования из Национального музея Шотландии, где хранится череп.

В наши дни лбы у собак более выпуклые, чем у волков, говорит Джек Ценг, специалист из Университет штата Нью-Йорк в Буффало. Одомашненные собаки также имеют более мягкие уши, меньший мозг и более короткие закрученные хвосты, чем волки.

Чтобы создать трехмерную модель головы, ученые провели компьютерную томографию черепа, а затем напечатали его копию на 3D-принтере. После этого судмедэксперт Эми Торнтон нарастила на черепе мышцы, кожу и шерсть. Эту же технологию используют для воссоздания черт лица древних людей.

Анна Лысенко

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