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16:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Германии построили самый высокий в мире замок из песка (фото)

Скульптуру официально занесли в Книгу рекордов Гиннесса.

На балтийском курорте Бинц на острове Рюген появился гигантский замок из песка. 6 июня рекорд был зарегистрирован официальными представителями Книги рекордов Гиннесса.

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Высота скульптуры составляет 17 метров и 66 сантиметров, что на 98 сантиметров превышает размер предыдущего рекордсмена — замка из песка, построенного в 2017 году в немецком городе Дуйсбург.

На возведение огромной скульптуры ушло 11 тонн песка.

Над его созданием мастера трудились на протяжение нескольких недель. Увидеть замок-рекордсмен можно будет до ноября. Все это время на пляже в Бинце будет работать крупнейшая выставка песчаных скульптур, которой в этом году исполняется 10 лет.

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Екатерина Гура

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