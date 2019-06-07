16:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Германии построили самый высокий в мире замок из песка (фото)
Скульптуру официально занесли в Книгу рекордов Гиннесса.
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Скульптуру официально занесли в Книгу рекордов Гиннесса.
На балтийском курорте Бинц на острове Рюген появился гигантский замок из песка. 6 июня рекорд был зарегистрирован официальными представителями Книги рекордов Гиннесса.
Высота скульптуры составляет 17 метров и 66 сантиметров, что на 98 сантиметров превышает размер предыдущего рекордсмена — замка из песка, построенного в 2017 году в немецком городе Дуйсбург.
Над его созданием мастера трудились на протяжение нескольких недель. Увидеть
Екатерина Гура