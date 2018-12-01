Chinese sand artist makes mind-bending 3D perspective art pic.twitter.com/RZYt9kjfIZ— China Xinhua News (@XHNews) 1 декабря 2018 г.
Житель Китая создал 3D-картины из песка (видео)
Реалистичная иллюзия покорила пользователей соцсетей.
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Реалистичная иллюзия покорила пользователей соцсетей.
Талантливый житель Китая, известный как мистер Лю, рисует трехмерные картины из песка.
На видео, распространенном китайскими СМИ, художник создает 3D-изображения рыбы, скорпиона и пирамид прямо на полу своей гостиной, а затем стирает их щеткой.
Chinese sand artist makes mind-bending 3D perspective art pic.twitter.com/RZYt9kjfIZ— China Xinhua News (@XHNews) 1 декабря 2018 г.
Чтобы создавать трехмерные изображения на плоскости, нужно овладеть всеми нюансами работы с перспективой и светотенью.
Мистер Лю живет в городе Харбин китайской провинции Хэйлунцзян.
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