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14:46 (мск), источник: Mail Новости

Житель Китая создал 3D-картины из песка (видео)

Реалистичная иллюзия покорила пользователей соцсетей.

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Талантливый житель Китая, известный как мистер Лю, рисует трехмерные картины из песка.

На видео, распространенном китайскими СМИ, художник создает 3D-изображения рыбы, скорпиона и пирамид прямо на полу своей гостиной, а затем стирает их щеткой.

Чтобы создавать трехмерные изображения на плоскости, нужно овладеть всеми нюансами работы с перспективой и светотенью.

Мистер Лю живет в городе Харбин китайской провинции Хэйлунцзян.

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