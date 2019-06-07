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18:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Санкт-Петербурге создали таблицу Менделеева из роз (видео)

В честь ее 150-летнего юбилея.

Необычный стенд из роз появился на Петербургском экономическом форуме. Огромное цветочное полотно изображает периодическую систему химических элементов.

Стенд появился на форуме неслучайно: его сделали в честь 150-летия открытия таблицы Менделеева. Генеральная ассамблея ООН и ЮНЕСКО объявили 2019-й годом периодической системы химических элементов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кстати, кроме таблицы из роз была составлена композиция, посвященная Санкт-Петербургу. На создание обеих картин флористам понадобилось 100 тысяч роз.

Екатерина Гура

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