18:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Санкт-Петербурге создали таблицу Менделеева из роз (видео)
В честь ее 150-летнего юбилея.
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В честь ее 150-летнего юбилея.
Необычный стенд из роз появился на Петербургском экономическом форуме. Огромное цветочное полотно изображает периодическую систему химических элементов.
Стенд появился на форуме неслучайно: его сделали в честь 150-летия открытия таблицы Менделеева. Генеральная ассамблея ООН и ЮНЕСКО объявили 2019-й годом периодической системы химических элементов.
Кстати, кроме таблицы из роз была составлена композиция, посвященная
Екатерина Гура