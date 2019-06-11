Британская семья случайно забыла сына в греческом аэропорту

В начале лета 48-летняя британка Никола Пурди поехала на отдых вместе со своими тремя детьми: 24-летним Джеком, 12-летним Алексом и 11-летней Дарси. Каникулы прошли замечательно, но неприятность случилась в самый последний момент в аэропорту Ираклиона, когда семья должна была вылетать обратно в Кардифф.
24-летний Джек, страдающий аутизмом, в аэропорту внезапно почувствовал себя плохо и обратился за помощью в медицинский кабинет.
Пока молодой человек находился там, его мама с братом и сестрой спокойно прошли регистрацию и сели в самолет. Семья ничего не заподозрила даже после взлета. Пропажа старшего сына обнаружилась только в Великобритании, когда ни Джека, ни его чемодана с ними не оказалось.
Как выяснилось, молодой человек остался в греческом аэропорту совершенно один — без денег, телефона и паспорта.
По словам матери, работники медкабинета, к которым обратился Джек, обещали ей лично посадить его в самолет, а когда сына не оказалось на месте, женщина решила, что его разместили в другой части салона.
К счастью, закончилась эта история хорошо. Джек вернулся домой в сопровождении туристического менеджера следующим рейсом.