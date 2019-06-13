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13:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Астрономы нашли гигантских двойников Юпитера

Они находятся в системах, непохожих на Солнечную.

Источник: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstäd/Seán Doran

В ходе поисков новых экзопланет ученые обнаружили, что подобные Юпитеру газовые гиганты встречаются довольно часто, но большинство из них возникло в системах, очень непохожих на Солнечную.

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Такое открытие ученые сделали в ходе анализа 300 звезд, снятых с помощью Gemini Planet Imager — чувствительного инфракрасного детектора, установленного на телескопе «Джемини юг» (Gemini South) в Чили. Камера GPI чувствительна к теплу, выделяемому недавно сформировавшимися планетами и коричневыми карликами. Выводы астрономов опубликованы в The Astronomical Journal.

«Теперь у нас есть отличная статистика того, как часто встречаются такие планеты и как далеко они находятся от своих звезд», — сказал Юджин Чан, профессор астрономии из Калифорнийского университета в Беркли.

Команда установила, что приблизительно 9% массивных звезд имеют в своих системах газовых гигантов, чья масса составляет от 5 до 13 масс Юпитера. При этом они находятся на большем расстоянии от своих звезд (около 10 астрономических единиц), чем Юпитер от Солнца (5,2 астрономические единицы). Сами звезды при этом минимум на 50% крупнее Солнца.

Учитывая то, что мы и другие исследователи увидели, наша Солнечная система не похожа на другие.
Брюс Макинтош
профессор физики в Стэнфорде

Анна Лысенко

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