13:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Астрономы нашли гигантских двойников Юпитера
Они находятся в системах, непохожих на Солнечную.
В ходе поисков новых экзопланет ученые обнаружили, что подобные Юпитеру газовые гиганты встречаются довольно часто, но большинство из них возникло в системах, очень непохожих на Солнечную.
Такое открытие ученые сделали в ходе анализа 300 звезд, снятых с помощью Gemini Planet Imager — чувствительного инфракрасного детектора, установленного на телескопе «Джемини юг» (Gemini South) в Чили. Камера GPI чувствительна к теплу, выделяемому недавно сформировавшимися планетами и коричневыми карликами. Выводы астрономов опубликованы в The Astronomical Journal.
«Теперь у нас есть отличная статистика того, как часто встречаются такие планеты и как далеко они находятся от своих звезд», — сказал Юджин Чан, профессор астрономии из Калифорнийского университета в Беркли.
Команда установила, что приблизительно 9% массивных звезд имеют в своих системах газовых гигантов, чья масса составляет от 5 до 13 масс Юпитера. При этом они находятся на большем расстоянии от своих звезд (около 10 астрономических единиц), чем Юпитер от Солнца (5,2 астрономические единицы). Сами звезды при этом минимум на 50% крупнее Солнца.
Учитывая то, что мы и другие исследователи увидели, наша Солнечная система не похожа на другие.
Анна Лысенко