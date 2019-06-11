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17:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Роскосмос показал очень редкие снимки самолетов, сделанные с МКС (фото)

И рассказал, почему на большинстве фотографий их нет.

Роскосмос ответил на часто задаваемый вопрос «Почему на большинстве снимков, сделанных с Международной космической станции, не видно самолетов?». Дело в том, что самолеты очень сложно сфотографировать из космоса: с высоты 420 км они выглядят на фоне Земли как песчинки.

Источник: Олег Кононенко/Роскосмос

Поэтому единственный способ увидеть самолеты — сфотографировать их на камеру с большим оптическим зумом. Такие снимки, сделанные с МКС, показал Олег Кононенко, который в настоящее время находится в космическом полете.

Варвара Макарова

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