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17:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Блогер нашел в ОАЭ впечатляющее кладбище суперкаров (видео)

Роллс-Ройсы, Феррари и Мустанги заброшены и покрыты толстым слоем пыли.

25-летний блогер Мохсин Латиф нашел, пожалуй, самую большую свалку самых дорогих в мире автомобилей. Находится она в Шардже в ОАЭ.

На огромной территории, находящейся практически в пустыне, можно найти те самые машины, о которых мечтают все автолюбители в мире: от Роллс-Ройса, Феррари, Бентли, Мустанга и Ламборджини до дорогих седанов Мерседес и Бьюик.

Во время загрузки произошла ошибка.

Больше тысячи суперкаров находятся в ветхом состоянии из-за того, что стоят под слоем пыли и песка уже долгие годы. Большинство из них были оставлены владельцами, которые не сумели выплатить кредиты и сбежали за границу.

Однако свалка дорогих авто одновременно является и рынком. Сюда приезжают автолюбители в поисках дешевых машин, а также запчастей, которые тут можно получить за полцены.

Екатерина Гура

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