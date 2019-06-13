17:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Блогер нашел в ОАЭ впечатляющее кладбище суперкаров (видео)
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25-летний блогер Мохсин Латиф нашел, пожалуй, самую большую свалку самых дорогих в мире автомобилей. Находится она в Шардже в ОАЭ.
На огромной территории, находящейся практически в пустыне, можно найти те самые машины, о которых мечтают все автолюбители в мире: от
Больше тысячи суперкаров находятся в ветхом состоянии
Однако свалка дорогих авто одновременно является и рынком. Сюда приезжают автолюбители в поисках дешевых машин, а также запчастей, которые тут можно получить за полцены.
Екатерина Гура