Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Высказывание Зеленского о Путине вызвало реакцию на Украине
У каршеринга украли более 100 машин (все они «Мерседесы»)
Заворотнюк, Савельева и другие звезды, скрывавшие рождение своих детей
Скандальный снимок с острова Бали вызвал жаркие дебаты в Сети
Что делать с кухонными гаджетами из СССР
Сотня нежданных ХиросимПочему астероидные взрывы в сотни килотонн случаются над нашими головами так внезапно
Венсан Кассель стал отцом в третий раз
42-летнюю Викторию Исакову поздравляют с беременностью
Навка высказалась о концерте Пугачевой
Убийство: что прояснилось о смерти Цывиной
Жена Зеленского возмутилась россиянами и стала врагом Украины
Порошенко звонил в США жаловаться, его поздравили
Умер Алексей Кадочников
Умерла Ксения Успенская
Жуть: как выглядит самое большое кладбище кораблей в мире (фото)
Из космоса прислали необычный снимок Земли (фото)
Что делать с кухонными гаджетами из СССР
Посольство Германии в России: как там внутри
Фоторепортажи
14ZEISS назвал победителя «неожиданной» тематической фотографии
20Фоторепортаж с научного предприятия «Звезда»
16:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядят самые странные музеи мира

Тем, кто планирует заграничную поездку на майский уикенд или летний отпуск, предлагаем подборку необычных музеев. Эти собрания лапши, мумий, унитазов, волос и орудий пыток привлекают туристов со всего мира.

Музей лапши

В японской Осаке действует музей лапши имени Андо Момофуку — человека, который в 1958 году изобрел лапшу быстрого приготовления. Полуфабрикат стал «спасением» для многих японцев в послевоенные годы. В недавнем опросе жители страны назвали лапшу Момофоку величайшим японским изобретением ХХ века.

Во время загрузки произошла ошибка.

Международный музей шпионажа

Первый в мире музей, посвящённый шпионской деятельности, расположен в центре Вашингтона. Здесь представлено более 600 экспонатов, изъятых у шпионов. Это всевозможные хитрые девайсы в стиле Джеймса Бонда: зажигалки-фотоаппараты, подслушивающие устройства, скрытые видеокамеры, шифровальные машины и даже пистолет в виде губной помады.

Во время загрузки произошла ошибка.

Музей мумий

Увидеть крупное собрание мумий можно в мексиканском городе Гуанахуато. Здесь представлены 111 мумифицированных тел людей, большинство из которых умерло во второй половине XIX — первой половине XX века. Они были похоронены на местном кладбище «Пантеон Святой Паулы».

Во время загрузки произошла ошибка.

До 1958 года в стране действовал «кладбищенский» налог. Если родственники умершего не могли платить за место на кладбище, тело эксгумировали. Оказалось, что в сухом климате многие тела мумифицировались. Помещение, в котором хранились «невостребованные» мумии, стало привлекать туристов, так что в итоге местные власти создали музей.

Музей секса

Музей сексуальной культуры открылся в 2002 году в Нью-Йорке. Здесь работают семь постоянных выставок и несколько виртуальных проектов. Музей рассказывает о культуре человеческой сексуальности и восприятии тела в разные исторические эпохи. Экспонаты сотрудники музея собирают по всему миру.

Во время загрузки произошла ошибка.

Музей туалетов

В Дели с 1992 года работает музей, посвященный туалетам. Здесь собраны экспонаты из 50 стран, которые охватывают разные исторические эпохи с глубокой древности до наших дней. Музей рассказывает о развитии технологий, изменении представлений о гигиене и этикете. Здесь можно увидеть ночные горшки, роскошные викторианские сидения для унитазов, биде, мебель для уборной и туалетную бумагу разных эпох.

Во время загрузки произошла ошибка.

Музей пыток в Амстердаме

Коллекции инструментов пыток и смертной казни есть во многих городах, но музей в Амстердаме регулярно возглавляет топы самых популярных из них. Это мрачный лабиринт темных маленьких комнат, в каждой из которые размещено одно или несколько орудий. Здесь можно увидеть и даже потрогать гильотину, железную деву, дробилку для головы, всевозможные тиски, колодки и другие приспособления.

Во время загрузки произошла ошибка.

Музей чревовещания

Единственный в мире музей, посвященный чревовещанию и куклам чревовещателей, можно посетить в Кентукки. Здесь собраны более 900 кукол из 20 стран. Коллекцию собрал бизнесмен из Цинциннати с запоминающимся именем Уильям Шекспир Бергер.

Исландский музей фаллосов

В фаллологическом музее в Рейкьявике собраны законсервированные пенисы млекопитающих, обитающих в Исландии. Музей насчитывает более 200 экспонатов. Самый крупный пенис в коллекции принадлежал синему киту. Он достигает 170 см и весит 70 кг.

Во время загрузки произошла ошибка.

Музей собачьих ошейников

В английском замке Лидс представлена коллекция собачьих ошейников времен Средневековья и Викторианской эпохи. Здесь хранится более 100 экземпляров, среди которых встречаются очень редкие или неприлично дорогие.

Во время загрузки произошла ошибка.

Подводный музей Канкуна

В мексиканском городе Канкун расположен уникальный подводный музей. Его экспозиция выставлена на дне Карибского моря в Национальном парке Канкуна на глубине 10 метров. Чтобы увидеть скульптурные композиции, придется надеть акваланг. Коллекция насчитывает более 400 скульптур.

Во время загрузки произошла ошибка.

Музей волос

В небольшом турецком городке Аванос выставлена крупнейшая коллекция женских волос — более 16 тысяч образцов. Они были собраны местным гончаром и выставлены в пещере вместе с многочисленными кувшинами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пластинариум

Один из самых известных «анатомических» музеев мира расположен в восточной Германии. Здесь собраны препарированные человеческие трупы, сохраненные методом пластинации. Его изобрел 1977-м году немецкий доктор Гунтер фон Хагенс. В 1990-х он возглавил Институт пластинации. Созданные им пластинаты стали экспонатами нескольких передвижных выставок, а позже — и стационарного музея.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

Читайте также

Зеленский набирает 71,8 процента голосов по данным экзитполов
Зеленского оштрафовали за демонстрацию избирательного листа
Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание
Немецкую подлодку времен Второй мировой нашли у берегов России
В Китае «авианосец» взлетел в небо (видео)
«Хватай и беги»: как девушек в Киргизии принуждают к свадьбе
Принца Гарри и Меган Маркл хотят отправить жить в Африку
Спорт
Матч «Краснодар» — «Зенит» вы не забудете никогда Это была великая игра
Hi-Tech
В Индийском океане нашли «сумеречную зону» Она расположенна на глубине от 130 до 300 метров.
Авто
Great Wall показал модель, которая очень нужна россиянам Три блокировки, плюс лебёдка и шноркель – вот рецепт идеальной машины для наших широт! И марка Great Wall сделала именно такой внедорожник
Кино
Умерла Ирина Цывина Актриса, вдова Евгения Евстигнеева скончалась в возрасте 55 лет
Недвижимость
В Москве могут возвести 40-этажный дом по реновации
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
Почему москвичи отказываются платить за вывоз мусора
Дачная реформа. Что изменится в наступающем сезоне
Дети
В сети появилось видео с подросшим сыном Жанны Фриске 7 апреля Платону исполнилось 6 лет
Леди
Главные наряды ММКФ: Боярская и другие на красной дорожке Многие звезды приехали на премию (фото)
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Что не так с вашей кроватью или спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь