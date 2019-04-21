Как выглядят самые странные музеи мира
Тем, кто планирует заграничную поездку на майский уикенд или летний отпуск, предлагаем подборку необычных музеев. Эти собрания лапши, мумий, унитазов, волос и орудий пыток привлекают туристов со всего мира.
Тем, кто планирует заграничную поездку на майский уикенд или летний отпуск, предлагаем подборку необычных музеев. Эти собрания лапши, мумий, унитазов, волос и орудий пыток привлекают туристов со всего мира.
В японской Осаке действует музей лапши имени Андо Момофуку — человека, который в 1958 году изобрел лапшу быстрого приготовления. Полуфабрикат стал «спасением» для многих японцев в послевоенные годы. В недавнем опросе жители страны назвали лапшу Момофоку величайшим японским изобретением ХХ века.
Первый в мире музей, посвящённый шпионской деятельности, расположен в центре Вашингтона. Здесь представлено более 600 экспонатов, изъятых у шпионов. Это всевозможные хитрые девайсы в стиле Джеймса Бонда:
Увидеть крупное собрание мумий можно в мексиканском городе Гуанахуато. Здесь представлены 111 мумифицированных тел людей, большинство из которых умерло во второй половине XIX — первой половине XX века. Они были похоронены на местном кладбище «Пантеон Святой Паулы».
До 1958 года в стране действовал «кладбищенский» налог. Если родственники умершего не могли платить за место на кладбище, тело эксгумировали. Оказалось, что в сухом климате многие тела мумифицировались. Помещение, в котором хранились «невостребованные» мумии, стало привлекать туристов, так что в итоге местные власти создали музей.
Музей сексуальной культуры открылся в 2002 году в
В Дели с 1992 года работает музей, посвященный туалетам. Здесь собраны экспонаты из 50 стран, которые охватывают разные исторические эпохи с глубокой древности до наших дней. Музей рассказывает о развитии технологий, изменении представлений о гигиене и этикете. Здесь можно увидеть ночные горшки, роскошные викторианские сидения для унитазов, биде, мебель для уборной и туалетную бумагу разных эпох.
Коллекции инструментов пыток и смертной казни есть во многих городах, но музей в Амстердаме регулярно возглавляет топы самых популярных из них. Это мрачный лабиринт темных маленьких комнат, в каждой из которые размещено одно или несколько орудий. Здесь можно увидеть и даже потрогать гильотину, железную деву, дробилку для головы, всевозможные тиски, колодки и другие приспособления.
Единственный в мире музей, посвященный чревовещанию и куклам чревовещателей, можно посетить в Кентукки. Здесь собраны более 900 кукол из 20 стран. Коллекцию собрал бизнесмен из Цинциннати с запоминающимся именем Уильям Шекспир Бергер.
В фаллологическом музее в Рейкьявике собраны законсервированные пенисы млекопитающих, обитающих в Исландии. Музей насчитывает более 200 экспонатов. Самый крупный пенис в коллекции принадлежал синему киту. Он достигает 170 см и весит 70 кг.
В английском замке Лидс представлена коллекция собачьих ошейников времен Средневековья и Викторианской эпохи. Здесь хранится более 100 экземпляров, среди которых встречаются очень редкие или неприлично дорогие.
В мексиканском городе Канкун расположен уникальный подводный музей. Его экспозиция выставлена на дне Карибского моря в Национальном парке Канкуна на глубине 10 метров. Чтобы увидеть скульптурные композиции, придется надеть акваланг. Коллекция насчитывает более 400 скульптур.
В небольшом турецком городке Аванос выставлена крупнейшая коллекция женских волос — более 16 тысяч образцов. Они были собраны местным гончаром и выставлены в пещере вместе с многочисленными кувшинами.
Один из самых известных «анатомических» музеев мира расположен в восточной Германии. Здесь собраны препарированные человеческие трупы, сохраненные методом пластинации. Его изобрел 1977-м году немецкий доктор Гунтер фон Хагенс. В 1990-х он возглавил Институт пластинации. Созданные им пластинаты стали экспонатами нескольких передвижных выставок, а позже — и стационарного музея.
Анна Лысенко
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