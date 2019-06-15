Найден гигантский трилобит возрастом 500 млн лет

На австралийском острове Кенгуру палеонтологи обнаружили окаменелые останки гигантского трилобита возрастом 500 млн лет.
Древнее существо достигало в длину 30 см. У него были огромные конечности с шипами, с помощью которых оно измельчало пищу. Из-за необычного размера трилобит получил название Redlichia rex, по аналогии с Tyrannosaurus rex. Это крупнейший трилобит из обнаруженных в Австралии. Находка описана учеными из Университета Аделаиды в Journal of Systematic Palaeontology.
Трилобиты, у которых на теле были твердые, бронеподобные скелеты, родственны современным ракообразным и насекомым. Эти вымершие морские членистоногие жили 250 — 521 млн лет назад.
Ученые полагают, что размеры трилобита были эволюционным результатом своеобразной «гонки вооружений», которая длилась среди животных во время кембрийского периода. Выживали только те существа, которые развивали эффективные меры защиты и нападения.
«Вероятно, этот гигантский трилобит был настоящим кошмаром для меньших существ на кембрийском морском дне», — говорит Джеймс Холмс, аспирант из Университета Аделаиды.