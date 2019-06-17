Именинница получила торт с Марией Кюри вместо Мэрайи Кэри

Именинница из Великобритании заказала именинный торт с лицом любимой певицы Мэрайи Кэри, но вместо него получила строгий портрет лауреата Нобелевской премии по химии и физике Марии Кюри.
Забавная путаница произошла по вине коллег именинницы, которые не поняли ее или не очень внимательно слушали, написала в соцсетях кузина женщины.
Снимок торта стал вирусным и за три дня набрал 202 тысячи лайков. Некоторые пользователи отмечают, что получить торт с Кюри намного лучше, чем с Кэри. «Но осторожно, вдруг он радиоактивен», — шутят они.
Мария Склодовская-Кюри — польская и французская ученая, первооткрыватель радиоактивности. Совместно с мужем открыла элементы радий и полоний. Мэрайя Кэри — одна из самых популярных американских певиц в жанре поп, ритм-н-блюз, хип-хоп, соул.