14:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пользователи соцсетей стали делать селфи в позе фламинго (фото)
Знаменитости тоже подхватили тренд.
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Знаменитости тоже подхватили тренд.
Новый модный тренд охватил соцсети: делая селфи, пользователи застывают с поднятой ногой в позе фламинго.
Не игнорируют тенденцию и многие знаменитости. С поджатой ногой балансируют супермодели Джиджи Хадид, Винни Харлоу и Хейли Бибер, и даже певица Бейонсе.
Ранее пользователи массово фотографировались в позе мигрени и стоя на носочках (Barbie feet).
Анна Лысенко