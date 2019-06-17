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14:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи соцсетей стали делать селфи в позе фламинго (фото)

Знаменитости тоже подхватили тренд.

Новый модный тренд охватил соцсети: делая селфи, пользователи застывают с поднятой ногой в позе фламинго.

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Не игнорируют тенденцию и многие знаменитости. С поджатой ногой балансируют супермодели Джиджи Хадид, Винни Харлоу и Хейли Бибер, и даже певица Бейонсе.

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Ранее пользователи массово фотографировались в позе мигрени и стоя на носочках (Barbie feet).

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Анна Лысенко

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