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16:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фермер из Индии придумал «байк» для лазанья по деревьям (видео)

С его помощью можно взбираться на стометровые пальмы.

Талантливый фермер из штата Карнатака на юге Индии придумал «вертикальный байк», с помощью которого можно подняться на вершину дерева.

Устройство с мотором, сидением и подножками крепится прямо к стволу. Оно заводится как мотокоса и поднимается вертикально. Так можно добраться до самой верхушки дерева для опрыскивания и сбора листьев и плодов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Обычно фермеры взбираются на бетелевые или кокосовые пальмы без специального снаряжения — с помощью одних верёвок, привязанных к ногам. Высота бетелевых пальм при этом может достигать 100 метров. На то, чтобы взобраться на дерево таким способом, уходит в среднем 8 минут. «Вертикальный байк» справляется с задачей за время от 30 секунд до 1 минуты. На сто подъемов уходит около литра бензина.

Местные фермеры не прочь узнать секрет чудо-устройства. Они массово приезжают к изобретателю, 48-летнему Ганапати, в городок Саджипамуда.

Анна Лысенко

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