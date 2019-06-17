16:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фермер из Индии придумал «байк» для лазанья по деревьям (видео)
С его помощью можно взбираться на стометровые пальмы.
Талантливый фермер из штата Карнатака на юге Индии придумал «вертикальный байк», с помощью которого можно подняться на вершину дерева.
Устройство с мотором, сидением и подножками крепится прямо к стволу. Оно заводится как мотокоса и поднимается вертикально. Так можно добраться до самой верхушки дерева для опрыскивания и сбора листьев и плодов.
Обычно фермеры взбираются на бетелевые или кокосовые пальмы без специального снаряжения — с помощью одних верёвок, привязанных к ногам. Высота бетелевых пальм при этом может достигать 100 метров. На то, чтобы взобраться на дерево таким способом, уходит в среднем 8 минут. «Вертикальный байк» справляется с задачей за время от 30 секунд до 1 минуты. На сто подъемов уходит около литра бензина.
Местные фермеры не прочь узнать секрет
Анна Лысенко