Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Так это не русские?": раскрыта правда об атаке на "Донбасс"
Военные «уронили» комплекс «Панцирь» из-за ямы на дороге (фото)
Фекальная трансплантация впервые стала причиной смерти
Алсу удостоилась звания народной артистки
Москвичка рассказала, почему жить в маленькой квартире — каторга
Настоящая или «пластиковая»: как правильно выбрать клубнику На российских прилавках появилась клубника из Крыма, Липецка и Краснодарского края
5 советских актрис, которые на самом деле бездарны
Супруга отравившегося Алибасова тоже слегла
Сошли с ума от насилия: сестрам-убийцам поставили диагноз
Панин возмущен сексуальной неграмотностью россиян
Собчак, Познер, Бледанс: реакция на слова Малышевой о кретинах
Фекальная трансплантация впервые стала причиной смерти
Актриса, боровшаяся с раком три года, умерла в возрасте 55 лет
Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Варшаве
Поймал мой мальчик: обнаженная Каменских восхитила талией
Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков
Как заставить интерьер выглядеть дорого: 13 бюджетных способов
Подмосковью пообещали меньше строек
Фоторепортажи
11Пятнистые олени. Новый парк дикой природы в Приморье
18Горячий берег. Как союзники высаживались в Нормандии
17:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

На стене машинного зала Чернобыльской АЭС появится мурал

Победителя выбирали среди 24 эскизов.

В конце мая сотрудники Чернобыльской АЭС объявили на своем сайте и на странице в Facebook о конкурсе. Они опубликовали 24 эскиза муралов и предложили пользователям Сети выбрать лучший рисунок. Наравне с пользователями, победителей определяло и профессиональное жюри, а полученные от двух голосований баллы суммировались.

24. Трипольський Микола Анатолійович — The planet is fine Концепція, короткий опис проекту: Робота зображує відомого...

Опубликовано Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» Понедельник, 13 мая 2019 г.

8. Віталій Гідеван Юрійович (Gide1) — Дотик Концепція, короткий опис проекту: Буде створена анімована історія. AR мурал...

Опубликовано Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» Понедельник, 13 мая 2019 г.

23. Кунцевич Ярослав Михайлович — Тривога Концепція, короткий опис проекту: Мурал відтворює історію 1986 року,...

Опубликовано Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» Понедельник, 13 мая 2019 г.

19. Худякова Анастасія Геннадіївна — Життя триває Концепція, короткий опис проекту: Наша планета вміє сама загоювати...

Опубликовано Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» Понедельник, 13 мая 2019 г.

17. Гудзь Леся Валеріївна — Сімейний портрет Концепція, короткий опис проекту: У цьому малюнку я хотіла поєднати в...

Опубликовано Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» Понедельник, 13 мая 2019 г.

В июне сотрудники ЧАЭС объявили результаты. Лучшим был признан рисунок Валерия Коршунова под названием «Взгляд в будущее».

Новость
Как выглядела бы Припять без аварии на ЧАЭС

На эскизе мурала изображено зеленое поле, небо и табун лошадей, а на переднем плане — рука, держащая символ атома.

Эта работа размером 18,5 на 57,9 метра появится на стене машинного зала ЧАЭС, где рисунок каждый день будут видеть около тысячи сотрудников и посетителей станции.

Художнику-победителю предоставят двухдневную экскурсию на Чернобыльскую АЭС и в город Припять, а также денежный приз в размере 200 долларов.

Екатерина Гура

Читайте также

Мир советского постапокалипсиса: экскурсии в зону отчуждения Чернобыльской АЭС
Во время загрузки произошла ошибка.
2 мая© Ньюстюб
СМИ узнали о кибератаках США на банки, энергетику и транспорт РФ
Комиссия не засчитала ЕГЭ, написанный гелевой ручкой
Эксперты считают опасным снижение ставок по кредитам
Следователи начали проверять жалобы россиян Путину
«Взвод НЛО» засняли в небе над Санкт-Петербургом
Фотогалерея: показаны самые зрелищные научные снимки из России
Здоровье
Женщина сделала сама себе кесарево Она спасла ребенка и осталась в живых.
Hi-Tech
Huawei с огромным экраном менее чем за 20 тысяч рублей «Бюджетник» с вау-эффектом.
Кино
Кортни Кокс отметила 55-летие с постаревшими звездами «Друзей» Актрисы воссоединились на торжестве
Авто
В России появится «новый» 7-местный «японец» Марка Mitsubishi оформила сертификационные документы на 7-местную версию кроссовера Outlander
Недвижимость
Можно ли не платить ипотеку, если тяжело заболел?
Петербургская недвижимость оказалась лучше московской
Как выглядят самые красивые «заброшки» России: фото
История россиянки о жизни в Швейцарии
Популярные темы на «Детях»
Кинотавр - 2019. Закрытие 743
Жемчужина любовного пыла 432
Кто осознанно родил и усыновил в одиночку? Поделитесь мыслями 268
Зависть 179
Леди
Екатерина Климова разводится с молодым мужем Инициатором расставания выступила актриса.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь