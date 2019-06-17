На стене машинного зала Чернобыльской АЭС появится мурал

В конце мая сотрудники Чернобыльской АЭС объявили на своем сайте и на странице в Facebook о конкурсе. Они опубликовали 24 эскиза муралов и предложили пользователям Сети выбрать лучший рисунок. Наравне с пользователями, победителей определяло и профессиональное жюри, а полученные от двух голосований баллы суммировались.
В июне сотрудники ЧАЭС объявили результаты. Лучшим был признан рисунок Валерия Коршунова под названием «Взгляд в будущее».
На эскизе мурала изображено зеленое поле, небо и табун лошадей, а на переднем плане — рука, держащая символ атома.
Эта работа размером 18,5 на 57,9 метра появится на стене машинного зала ЧАЭС, где рисунок каждый день будут видеть около тысячи сотрудников и посетителей станции.
Художнику-победителю предоставят двухдневную экскурсию на Чернобыльскую АЭС и в город Припять, а также денежный приз в размере 200 долларов.