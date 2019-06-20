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13:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

На тихоокеанском острове время будут использовать в качестве валюты

Пока в рамках эксперимента.

Источник: @aronvisuals

Американские исследователи решили на деле проверить концепцию тайм-банкинга, основанную на использовании времени в качестве валюты.

Для своего эксперимента по выстраиванию безденежного общества исследователи разработали систему под названием Vanuatu-BlendTBS, которая позволяет обменивать время на труд, а также поощрять или наказывать людей за антисоциальное поведение.

Члены общества за свою работу получают оплату не деньгами, а количеством часов, которые затем могут обменивать на другие услуги и товары. При этом все действия и операции записываются в программу.

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Площадкой для проведения исследования ученые выбрали тихоокеанский остров Анейтьюм, который принадлежит Республике Вануату. Его население не превышает 1000 человек. У жителей этого региона по-прежнему нет доступа к начальному образованию, зато почти у всех есть мобильные телефоны, благодаря которым и удалось внедрить систему тайм-банкинга.

С помощью этого эксперимента ученые надеются вывести качество жизни на острове на новый уровень.

Екатерина Гура

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