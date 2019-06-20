13:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
На тихоокеанском острове время будут использовать в качестве валюты
Пока в рамках эксперимента.
Американские исследователи решили на деле проверить концепцию
Члены общества за свою работу получают оплату не деньгами, а количеством часов, которые затем могут обменивать на другие услуги и товары. При этом все действия и операции записываются в программу.
Площадкой для проведения исследования ученые выбрали тихоокеанский остров Анейтьюм, который принадлежит Республике Вануату. Его население не превышает 1000 человек. У жителей этого региона
С помощью этого эксперимента ученые надеются вывести качество жизни на острове на новый уровень.
Екатерина Гура