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16:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Японский зоопарк прославился погоней за плюшевым львом (видео)

Ролик стал вирусным в соцсетях.

Японский зоопарк Тобе в префектуре Эхиме провел учения на случай поимки сбежавшего из клетки хищника.

В роли беглеца выступил аниматор в костюме льва. Ему дали задание перемещаться по территории, а сотрудники зоопарка должны были безопасно окружить его и изолировать.

Во время «погони» случилось несколько забавных инцидентов. В какой-то момент «лев» напал на сотрудника зоопарка, слегка толкнув через сетку. Охранник не устоял и растянулся на асфальте.

Во время загрузки произошла ошибка.

В конце концов «беспределу» зверя положили конец: его догнали на автомобиле и «усыпили» дротиками.

Видео с погоней за «львом» стало вирусным, собрав уже полтора миллиона просмотров.

Японские зоопарки нередко проводят учения: из-за частых землетрясений клетки с животными время от времени ломаются.

Анна Лысенко

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