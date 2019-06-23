16:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Японский зоопарк прославился погоней за плюшевым львом (видео)
Ролик стал вирусным в соцсетях.
Японский зоопарк Тобе в префектуре Эхиме провел учения на случай поимки сбежавшего из клетки хищника.
В роли беглеца выступил аниматор в костюме льва. Ему дали задание перемещаться по территории, а сотрудники зоопарка должны были безопасно окружить его и изолировать.
Во время «погони» случилось несколько забавных инцидентов. В
В конце концов «беспределу» зверя положили конец: его догнали на автомобиле и «усыпили» дротиками.
Видео с погоней за «львом» стало вирусным, собрав уже полтора миллиона просмотров.
Японские зоопарки нередко проводят учения:
Анна Лысенко