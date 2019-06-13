19:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фанат Disney воссоздал сцену из «Короля льва» с помощью игрушечных животных
К делу он подошел творчески.
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К делу он подошел творчески.
27-летний американец Кайл Фишер снял малобюджетный ремейк популярного мультфильма «Король лев», вернее, одной из самых известных его сцен под названием «Круг жизни».
Для того, чтобы повторить сюжет мультфильма, Кайл использовал нарисованные картинки, воду
Екатерина Гура