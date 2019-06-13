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19:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фанат Disney воссоздал сцену из «Короля льва» с помощью игрушечных животных

К делу он подошел творчески.

27-летний американец Кайл Фишер снял малобюджетный ремейк популярного мультфильма «Король лев», вернее, одной из самых известных его сцен под названием «Круг жизни».

Во время загрузки произошла ошибка.

Для того, чтобы повторить сюжет мультфильма, Кайл использовал нарисованные картинки, воду из-под крана, игрушечных животных и свою фантазию. Получилось максимально близко к оригиналу и очень забавно.

Екатерина Гура

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