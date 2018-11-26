В соцсетях стали копировать сцену из фильма «Король Лев» (фото)
В роли львенка Симбы оказались домашние животные.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В роли львенка Симбы оказались домашние животные.
Мультфильм «Король Лев» студии «Дисней» вышел на большие экраны в 1994 году. Он завоевал две премии «Оскар», три премии «Золотой глобус», три премии «Грэмми» и полюбился зрителям во всем мире.
Несколько дней назад студия анонсировала выход киноверсии «Короля Льва». Ремейк создается с использованием трехмерной компьютерной графики.
Фанаты мультфильма творчески отреагировали на новость в соцсетях. Они стали публиковать фотографии с питомцами, повторяя знаменитую сцену из «Короля Льва». В ней мандрил Рафики поднимает львенка Симбу на вытянутых руках, чтобы представить всем зверям.
Премьера нового мультфильма запланирована на 19 июля 2019 года.
Actual screencap of the new Lion King teaser trailer pic.twitter.com/vvSIW1lyQU— Marguerite de Leon (@margie_deleon) 23 ноября 2018 г.
Disney: Releases Lion King trailer.— Baby Spice. (@OfQuirkyisms) 23 ноября 2018 г.
Me: pic.twitter.com/mYP0Ztn6O3
Cute doggo told me to recreate that iconic scene from lion king.— The Jan That Got Away (@JanGanoria) 13 октября 2018 г.
AND SO WE DID. pic.twitter.com/YyRdsvO7H5
Yo the new live action lion king trailer looks lit! pic.twitter.com/zfCtMEZCqv— Hanzala Ali (@Hanzi1234) 23 ноября 2018 г.
Читайте также: