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11:51 (мск), источник: Mail Новости

В соцсетях стали копировать сцену из фильма «Король Лев» (фото)

В роли львенка Симбы оказались домашние животные.

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Мультфильм «Король Лев» студии «Дисней» вышел на большие экраны в 1994 году. Он завоевал две премии «Оскар», три премии «Золотой глобус», три премии «Грэмми» и полюбился зрителям во всем мире.

Несколько дней назад студия анонсировала выход киноверсии «Короля Льва». Ремейк создается с использованием трехмерной компьютерной графики.

Фанаты мультфильма творчески отреагировали на новость в соцсетях. Они стали публиковать фотографии с питомцами, повторяя знаменитую сцену из «Короля Льва». В ней мандрил Рафики поднимает львенка Симбу на вытянутых руках, чтобы представить всем зверям.

Премьера нового мультфильма запланирована на 19 июля 2019 года.

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