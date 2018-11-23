Вышел первый трейлер киноверсии «Короля Льва»

Настал долгожданный момент для поклонников истории о львенке Симбе. Компания Disney показала первые кадры обновленного мультфильма «Король Лев».

Судя по трейлеру, новая работа полностью повторяет оригинальный фильм, только сделан он при помощи трехмерной компьютерной графики.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/4CbLXeGSDxg?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Режиссером ремейка стал Джон Фавро, ранее работавший над «Книгой джунглей» и «Железным человеком». В озвучке приняли участие Бейонсе, Дональд Гловер, Сет Роген и многие другие. Примечательно, что отца Симбы Муфасу озвучивал тот же самый актер, что и в оригинальном мультфильме — Джеймс Эрл Джонс.

Первый «Король Лев» вышел в прокат в 1994 году. На его счету два «Оскара», три «Золотых глобуса» и три «Грэмми». Новый мультфильм выйдет на экраны 19 июля 2019 года.