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10:14 (мск), источник: Mail Новости

Вышел первый трейлер киноверсии «Короля Льва»

Премьера назначена на 19 июля 2019 года.

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Настал долгожданный момент для поклонников истории о львенке Симбе. Компания Disney показала первые кадры обновленного мультфильма «Король Лев».

Судя по трейлеру, новая работа полностью повторяет оригинальный фильм, только сделан он при помощи трехмерной компьютерной графики.

Во время загрузки произошла ошибка.

Режиссером ремейка стал Джон Фавро, ранее работавший над «Книгой джунглей» и «Железным человеком». В озвучке приняли участие Бейонсе, Дональд Гловер, Сет Роген и многие другие. Примечательно, что отца Симбы Муфасу озвучивал тот же самый актер, что и в оригинальном мультфильме — Джеймс Эрл Джонс.

Первый «Король Лев» вышел в прокат в 1994 году. На его счету два «Оскара», три «Золотых глобуса» и три «Грэмми». Новый мультфильм выйдет на экраны 19 июля 2019 года.

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