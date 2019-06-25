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13:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Канаде засняли редкого «янтарного» медведя (видео)

Кермодские медведи обитают на очень небольшой территории в лесах Британской Колумбии.

Редкий кермодский медведь попал на камеру туристов в Британской Колумбии.

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Это подвид американского черного медведя, который обитает на очень небольшой территории в лесах Британской Колумбии, на островах Гриббел и Принсесс-Ройал.

Кермодские медведи обладают белой окраской с красивым янтарным оттенком, из-за чего издали кажутся бежевыми или желтыми. В английском языке такое животное еще называют «медведь-дух».

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Заметить кермодского медведя непросто. Один из наблюдателей ради встречи с «духом» специально устроился на работу в лес Great Bear Rainforest, где обитают эти редкие животные.

«Я провел там три месяца. Работал в одном из самых красивых и нетронутых мест. Неделями по нескольку часов в день сидел неподвижно на бревне, иногда под проливным дождем, в надежде увидеть этого духа леса, и наконец это произошло», — написал канадец.

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Анна Лысенко

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