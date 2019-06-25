13:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Канаде засняли редкого «янтарного» медведя (видео)
Кермодские медведи обитают на очень небольшой территории в лесах Британской Колумбии.
Редкий кермодский медведь попал на камеру туристов в Британской Колумбии.
Это подвид американского черного медведя, который обитает на очень небольшой территории в лесах Британской Колумбии, на островах Гриббел и
Кермодские медведи обладают белой окраской с красивым янтарным оттенком,
Заметить кермодского медведя непросто. Один из наблюдателей ради встречи с «духом» специально устроился на работу в лес Great Bear Rainforest, где обитают эти редкие животные.
«Я провел там три месяца. Работал в одном из самых красивых и нетронутых мест. Неделями по нескольку часов в день сидел неподвижно на бревне, иногда под проливным дождем, в надежде увидеть этого духа леса, и наконец это произошло», — написал канадец.
Анна Лысенко