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14:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тигр «подрезал» мотоциклиста на дороге в Индии (видео)

И убежал в лес.

Мотоциклист едва избежал когтей тигра на дороге посреди Национального парка Нагархол в Индии.

Животное неожиданно выскочило из-за деревьев и некоторое время преследовало мотоцикл. Затем тигр убежал обратно в джунгли.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Национальном парке Нагархол живут 72 бенгальских тигра. Здесь также обитают слоны, гауры, леопарды и олени.

Бенгальский тигр находится под угрозой исчезновения. В мире осталось не больше 2500 особей.

Анна Лысенко

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