14:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тигр «подрезал» мотоциклиста на дороге в Индии (видео)
И убежал в лес.
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И убежал в лес.
Мотоциклист едва избежал когтей тигра на дороге посреди Национального парка Нагархол в Индии.
Животное неожиданно выскочило
В Национальном парке Нагархол живут 72 бенгальских тигра. Здесь также обитают слоны, гауры, леопарды и олени.
Бенгальский тигр находится под угрозой исчезновения. В мире осталось не больше 2500 особей.
Анна Лысенко