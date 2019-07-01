18:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: пришельцы могут думать, как осьминоги
Изучая осьминогов, исследователи установили, что их нервная система в корне отличается от нервных систем позвоночных.
Интеллект осьминога может послужить для ученых примером альтернативных форм разумной жизни за пределами Земли.
С таким заявлением выступили ученые из Университета Вашингтона в Сиэтле на научной конференции по астробиологии в конце июня, пишет Live Science.
Изучая осьминогов, исследователи установили, что их нервная система в корне отличается от нервных систем позвоночных. Они использовали камеру и программное обеспечение для отслеживания поведения осьминога и смоделировали, как осьминог воспринимает и обрабатывает информацию об окружающей среде.
У позвоночных нервная система централизована: при воздействии организма с окружающей средой сигналы поступают в головной мозг, который решает, что делать дальше, и дает соответствующую команду конечностям.
У осьминога щупальца усеяны концентрациями нейронов, которые называют ганглиями. Каждая присоска на щупальце содержит десятки тысяч химических и механических рецепторов, тогда как на человеческом пальце — всего несколько сотен механических рецепторов.
Когда осьминог касается
Таким образом осьминоги демонстрируют иную форму взаимодействия с окружающим миром, чем та, что развилась у позвоночных. Эту модель стоит принимать во внимание как возможную форму разумной жизни на экзопланетах, подытожили исследователи.
Анна Лысенко