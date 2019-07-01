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18:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые: пришельцы могут думать, как осьминоги

Изучая осьминогов, исследователи установили, что их нервная система в корне отличается от нервных систем позвоночных.

Источник: Reuters

Интеллект осьминога может послужить для ученых примером альтернативных форм разумной жизни за пределами Земли.

С таким заявлением выступили ученые из Университета Вашингтона в Сиэтле на научной конференции по астробиологии в конце июня, пишет Live Science.

Изучая осьминогов, исследователи установили, что их нервная система в корне отличается от нервных систем позвоночных. Они использовали камеру и программное обеспечение для отслеживания поведения осьминога и смоделировали, как осьминог воспринимает и обрабатывает информацию об окружающей среде.

Ученым удалось показать, что при движении мозг животного практически не задействован. Это в корне отличается от того, как двигаются позвоночные.
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У позвоночных нервная система централизована: при воздействии организма с окружающей средой сигналы поступают в головной мозг, который решает, что делать дальше, и дает соответствующую команду конечностям.

У осьминога щупальца усеяны концентрациями нейронов, которые называют ганглиями. Каждая присоска на щупальце содержит десятки тысяч химических и механических рецепторов, тогда как на человеческом пальце — всего несколько сотен механических рецепторов.

Когда осьминог касается чего-то присоской, сигналы передаются не в мозг, а в соседние с присоской области, активизируя мышцы щупалец и генерируя волну движений, которая поднимается от конечностей к телу.

Это все равно, что большой палец на ноге принимает решение, в какую сторону следует идти, объясняют ученые.

Таким образом осьминоги демонстрируют иную форму взаимодействия с окружающим миром, чем та, что развилась у позвоночных. Эту модель стоит принимать во внимание как возможную форму разумной жизни на экзопланетах, подытожили исследователи.

Анна Лысенко

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