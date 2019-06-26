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13:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые: инопланетяне могут жить в облаке токсичного газа

Он заменяет им кислородную среду.

Источник: AP 2019

Ядовитый бесцветный газ фосфин может быть признаком чужеродных форм жизни в космосе.

С такой теорией выступила астрофизик Клара Соуза-Сильва на ежегодной Астробиологической научной конференции. Результаты исследований ее команды будут опубликованы в Astrobiology.

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Фосфин очень токсичен — он поражает нервную систему, нарушает обмен веществ, действует на кровеносные сосуды, органы дыхания, печень и почки. Длительное вдыхание этого газа может привести к летальному исходу.

Фосфин образуется при биохимическом восстановлении эфиров фосфорной кислоты, преимущественно в анаэробных условиях, то есть без доступа кислорода. Абсолютно чистый фосфин в естественной среде Земли почти не встречается, потому что он очень реактивен. Но его следы можно найти в сточных водах, болотах, кишечном тракте рыб, на рисовых полях и даже в экскрементах птиц. Они имеют неприятный запах тухлой рыбы. У всех этих мест имеется нечто общее — там очень мало или вообще нет кислорода, говорит Соуза-Сильва.

Токсичность фосфина связана с тем, что он препятствует клеткам использовать кислород для выработки энергии. «Только связь фосфина с кислородным обменом делает его таким токсичным», — говорит исследователь. Но если кислорода нет, фосфин уже не так опасен.

Микроорганизмы в бескислородной среде постоянно производят фосфин. То же самое гипотетически может происходить и на экзопланетах, на которых нет кислорода, предположила команда под руководством Соуза-Сильвы.
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Ученые решили проверить вероятность обнаружения фосфина на экзопланетах. Они смоделировали выработку фосфина в условиях различных экзопланетах и обнаружили, что следы этого газа в космосе можно обнаружить путем измерения его взаимодействия со светом.

При этом достаточное для обнаружения количество фосфина могут вырабатывать только живые организмы. Количество газа, которое вырабатывается из-за молний или действия вулканов, слишком незначительно.

Вероятность найти планету, жизнь на которой существует в среде из фосфина, все же очень низка, комментирует Соуза-Сильва. Ведь такая планета должна иметь огромные запасы фосфора, а он пока не обнаружен в больших количествах ни на одной планете. Но анализ на фосфин все же должен стать одним из методов поиска жизни на экзопланетах, настаивают ученые.

Анна Лысенко

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