13:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: инопланетяне могут жить в облаке токсичного газа
Он заменяет им кислородную среду.
Ядовитый бесцветный газ фосфин может быть признаком чужеродных форм жизни в космосе.
С такой теорией выступила астрофизик Клара
Фосфин очень токсичен — он поражает нервную систему, нарушает обмен веществ, действует на кровеносные сосуды, органы дыхания, печень и почки. Длительное вдыхание этого газа может привести к летальному исходу.
Фосфин образуется при биохимическом восстановлении эфиров фосфорной кислоты, преимущественно в анаэробных условиях, то есть без доступа кислорода. Абсолютно чистый фосфин в естественной среде Земли почти не встречается, потому что он очень реактивен. Но его следы можно найти в сточных водах, болотах, кишечном тракте рыб, на рисовых полях и даже в экскрементах птиц. Они имеют неприятный запах тухлой рыбы. У всех этих мест имеется нечто общее — там очень мало или вообще нет кислорода, говорит
Токсичность фосфина связана с тем, что он препятствует клеткам использовать кислород для выработки энергии. «Только связь фосфина с кислородным обменом делает его таким токсичным», — говорит исследователь. Но если кислорода нет, фосфин уже не так опасен.
Ученые решили проверить вероятность обнаружения фосфина на экзопланетах. Они смоделировали выработку фосфина в условиях различных экзопланетах и обнаружили, что следы этого газа в космосе можно обнаружить путем измерения его взаимодействия со светом.
При этом достаточное для обнаружения количество фосфина могут вырабатывать только живые организмы. Количество газа, которое вырабатывается
Вероятность найти планету, жизнь на которой существует в среде из фосфина, все же очень низка, комментирует
Анна Лысенко