Какие необычные природные (и не только) явления принимали за НЛО

«Взвод НЛО» над Санкт-Петербургом
Облака необычной формы, появившиеся над Северной столицей 17 июня, напомнили жителям нашествие иноземных пришельцев.
Однако, по предположениям некоторых пользователей, это были всего лишь чечевицеобразные облака, которые чаще всего можно увидеть в горах, но иногда — и в любой другой местности.
«Воронка» над ОАЭ
Житель города Аль-Айн в Объединенных Арабских Эмиратах 18 марта снял на видео появившуюся в небе воронку. По его словам, она исчезла через 10−15 минут.
Хотя видео вызвало массу фантастических предположений, подобное явление давно описано физиками. Такие «дыры» образуются в облаках при определенных температурных условиях. Это впечатляющее явление наблюдается крайне редко, и его часто ошибочно связывают с НЛО.
Светящийся объект над Калифорнией
20 декабря 2018 года в Сети появилось видео, снятое в Калифорнии. На нем небольшой светящийся объект двигался по странной траектории, напоминая червя.
Хотя многие пользователи были уверены, что на видео попал НЛО, ученые опровергли эту версию. По их мнению, в небе над Калифорнией был обычный метеор, двигавшийся по странной траектории из-за сильного ветра.
«Корабль с кошачьими глазами» над США
20 января 2018 года астроном-любитель из американского штата Миссури опубликовал странное видео. На нем видно, как в небе появился и завис необычный летательный аппарат.
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У неопознанного объекта были две крупные «фары», которые автор сравнил с «кошачьими глазами». Хотя среди пользователей и были сторонники версии об НЛО, большинство сошлось на том, что это либо дрон, либо припарковавшийся на холме автомобиль. Сам автор видео не стал делать выводы о том, что попало в кадр.
Таинственный свет над Китаем
В ночь на 12 октября 2018 года жители Пекина, Внутренней Монголии и Шэньси увидели странные светящиеся объекты, летавшие в темном небе.
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Самой популярной стала версия об НЛО. Один из военных экспертов также рассказал, что свет мог быть связан, например, с испытанием сверхсекретного гиперзвукового самолета, но официальных комментариев так и не поступило.
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