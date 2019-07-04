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13:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети набирает популярность «невидимый челлендж» для собак (видео)

И это самый милый флешмоб на свете.

В начале июля владелица Instagram-аккаунта luca_hana.bear, посвященного двум псам, опубликовала забавное видео. В нем девушка натянула в дверном проеме пищевую пленку и позвала своих собак. Питомцы остановились перед «невидимой преградой» и долго не могли решить, что им делать, а хозяйка, смеясь, наблюдала за их реакцией.

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Этот розыгрыш девушка по имени Сьюзан назвала Invisible Challenge («Невидимый челлендж») и предложила присоединиться к флешмобу всем желающим. И желающих оказалось немало. За пару дней только в Instagram появилось почти 2 тысячи забавных роликов с собаками.

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Екатерина Гура

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