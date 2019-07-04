13:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Сети набирает популярность «невидимый челлендж» для собак (видео)
И это самый милый флешмоб на свете.
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И это самый милый флешмоб на свете.
В начале июля владелица
Этот розыгрыш девушка по имени Сьюзан назвала Invisible Challenge («Невидимый челлендж») и предложила присоединиться к флешмобу всем желающим. И желающих оказалось немало. За пару дней только в Instagram появилось почти 2 тысячи забавных роликов с собаками.
Екатерина Гура