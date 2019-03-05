Странный челлендж: родители по всему миру бросают в своих детей сыром
Но не всем в нем весело.
Но не всем в нем весело.
Зимой 2019 года в соцсетях проходил необычный «сырный челлендж», в рамках которого хозяева бросали в своих собак и котов кусочками сыра и снимали их реакцию на камеру. Несмотря на такое унижение, домашние питомцы в большинстве случаев позитивно воспринимали флешмоб и с удовольствием съедали внезапно свалившуюся на них еду.
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Но массовое безумие уже было не остановить. Родители по всему миру принялись забрасывать своих детей сыром и публиковать их реакцию под хэштегом #cheesechallenge. При этом дети не очень радовались куску еды на лице.
За пару дней флешмоб распространился уже на всех. Пользователи соцсетей начали бросать сыром в мужей и жен, бабушек и дедушек, младших братьев, однокурсников и все тех же котов и собак.
Однако далеко не все посчитали челлендж веселым и начали стыдить родителей за такие видео.