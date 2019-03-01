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18:20 (мск), источник: Mail.ru Новости

Кружка и пластмассовый стул: как в соцсетях «подделывают» свои путешествия

Новый веселый челлендж.

Многие считают, что социальные сети — это сплошной обман, и верить всем снимкам из путешествий или с роскошных вилл не стоит. И теперь мы точно знаем почему.

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Сразу в нескольких соцсетях начался забавный флешмоб под хэштегами #faketravel и #fakeaplanechallenge, в рамках которого пользователи имитируют вид из самолета с помощью подручных средств. Для этих целей нужна красивая картинка и любой предмет, который может послужить иллюминатором.

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Как показывают многочисленные фото и видео в Сети, для этих целей идеально подходят сиденье для унитаза, кружка, пластмассовый стул, чистящие средства и многие другие вещи, которые к иллюминатору не имеют никакого отношения. Но выглядят такие постановочные кадры действительно правдоподобно.

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