Вместо фото — вышивка: пара сохраняет воспоминания необычным способом
Такой подарок точно будет лучше магнита на холодильник.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Такой подарок точно будет лучше магнита на холодильник.
Художники и супруги Чарльз Генри и Элин Петронелла решили объединить две своих страсти — рисование и путешествия. Сначала они ездили по интересным местам и рисовали увиденные достопримечательности красками, но потом пошли дальше и начали вышивать.
В связи с возросшей популярностью в соцсетях, Чарльз и Элин начали проводить
Читайте также: