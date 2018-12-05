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19:11 (мск), источник: Mail Новости

Вместо фото — вышивка: пара сохраняет воспоминания необычным способом

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Художники и супруги Чарльз Генри и Элин Петронелла решили объединить две своих страсти — рисование и путешествия. Сначала они ездили по интересным местам и рисовали увиденные достопримечательности красками, но потом пошли дальше и начали вышивать.

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Французско-шведская пара практически не сидит на месте: вместе они объездили всю Европу и собираются покорять Азию. А вместо фото и магнитиков привозят из путешествий зарисовки, которые затем превращают в удивительные вышивки.

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В связи с возросшей популярностью в соцсетях, Чарльз и Элин начали проводить мастер-классы и продавать схемы своих оригинальных вышивок в интернете.

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