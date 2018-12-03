Супружеская пара из Канады построила себе остров со всеми удобствами
На это у них ушло около 25 лет.
На это у них ушло около 25 лет.
Неподалеку от канадского острова Ванкувер, в провинции Британская Колумбия, находится уникальный плавучий комплекс под названием «Бухта свободы». Его с нуля построила супружеская пара — 70-летний художник Уэйн Адамс и 61-летняя бывшая балерина Кэтрин Кинг.
Самодельный остров состоит из 12 платформ, соединенных между собой. На них построены 5 теплиц, художественная галерея, дома для проживания и отдыха, гостевая комната, студия для художественных работ, кухня, хранилище для рыбных припасов и даже танцпол.
Остров полностью автономен — электричество семья получает от солнечных батарей, а воду — из расположенного неподалеку источника. Живут супруги за счет продажи рыбы и овощей своим соседям. Еще они оба занимаются искусством: рисуют картины, лепят из глины, вяжут, вышивают, мастерят из дерева и продают это в ближайшем городке.
Пара начала строить остров почти 30 лет назад, за это время они успели вырастить там двоих детей. Закончили постройку они лишь несколько лет назад.
Глава семейства оценивает вес острова в 500 тонн и утверждает, что помнит каждый забитый гвоздь. Адамс также уверяет, что не использовал электроинструментов в процессе строительства.
Сейчас супруги охотно принимают гостей и туристов, которые стали все чаще посещать этот удивительный рукотворный остров.
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