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19:00 (мск), источник: Mail Новости

Супружеская пара из Канады построила себе остров со всеми удобствами

На это у них ушло около 25 лет.

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Неподалеку от канадского острова Ванкувер, в провинции Британская Колумбия, находится уникальный плавучий комплекс под названием «Бухта свободы». Его с нуля построила супружеская пара — 70-летний художник Уэйн Адамс и 61-летняя бывшая балерина Кэтрин Кинг.

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Самодельный остров состоит из 12 платформ, соединенных между собой. На них построены 5 теплиц, художественная галерея, дома для проживания и отдыха, гостевая комната, студия для художественных работ, кухня, хранилище для рыбных припасов и даже танцпол.

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Остров полностью автономен — электричество семья получает от солнечных батарей, а воду — из расположенного неподалеку источника. Живут супруги за счет продажи рыбы и овощей своим соседям. Еще они оба занимаются искусством: рисуют картины, лепят из глины, вяжут, вышивают, мастерят из дерева и продают это в ближайшем городке.

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Пара начала строить остров почти 30 лет назад, за это время они успели вырастить там двоих детей. Закончили постройку они лишь несколько лет назад.

Глава семейства оценивает вес острова в 500 тонн и утверждает, что помнит каждый забитый гвоздь. Адамс также уверяет, что не использовал электроинструментов в процессе строительства.

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Сейчас супруги охотно принимают гостей и туристов, которые стали все чаще посещать этот удивительный рукотворный остров.

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