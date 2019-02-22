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19:30 (мск), источник: Mail.ru Новости

В соцсетях проходит забавный флешмоб Koala Challenge (видео)

Не каждый сможет повторить этот трюк.

Каждый день в соцсетях возникают сотни, а то и тысячи самых разных и порой очень странных флешмобов. Но большинству из них так и не удается стать по-настоящему массовыми.

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А вот забавному и милому «Koala Challenge» это удалось. Возник он еще летом 2018 года в Австралии, но на протяжении нескольких месяцев оставался лишь развлечением для местных. Все изменилось в 2019 году, когда о флешмобе узнали туристы из других стран и начали популяризировать его у себя дома.

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«Koala Challenge» представляет собой сложный акробатический трюк: один человек стоит, раскинув руки, а второй ползает по нему, как коала по дереву. Главная задача — не коснуться пола.

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Сотни пар по всему миру уже приняли участие в #KoalaChallenge, в том числе популярные фитнес-блоггеры, модели, любители пляжного отдыха и персональные тренеры из Австралии, США, Европы и Латинской Америки.

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