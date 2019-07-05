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18:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф показал, как выглядят исчезающие улицы Шанхая

Архитектура прошлого и будущего.

Фотограф Коди Эллингем из Новой Зеландии давно любит азиатские страны. Он много времени проводит в Японии, а свой последний фотопроект снял в крупнейшем городе Китая — Шанхае.

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Поскольку Коди увлекается архитектурной съемкой, свою фотосерию «Улицы Шанхая» он посвятил старым домам, которые соседствуют с современными небоскребами.

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По словам фотографа, он решил запечатлеть эти традиционные и ветхие постройки (иногда уже давно заброшенные), пока они совсем не исчезли из современного мегаполиса.

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Екатерина Гура

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