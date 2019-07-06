13:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Элегантно прыгающий кот стал героем соцсетей (видео)
«Я не могу перестать это смотреть», — пишут пользователи.
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«Я не могу перестать это смотреть», — пишут пользователи.
Гималайская кошка по кличке Великолепный Джордж привлекла внимание пользователей соцсетей.
Пушистый красавец возрастом чуть больше года каждый раз элегантно преодолевает заграждение у себя в доме. Хозяева кота, живущие в австралийском Мельбурне, записали прыжок на видео и поделились роликом в соцсетях.
«Я не могу перестать это смотреть», — пишет один из пользователей.
«Прыжок Майкла Джордана», — добавляет другой.
За два дня с момента публикации роликом поделились несколько тысяч человек.
Анна Лысенко