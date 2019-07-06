Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Закрыли отсек и сгорели»: страшные подробности ЧП на подлодке
«Зеленая» мода: как индустрия становится экологичнее
В Ярославле прошел чемпионат по колоноскопии
Полный провал. Как опозорилась Ольга Бузова
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Регионы РФ с самыми дорогими услугами ЖКХ В Подмосковье услуги ЖКХ одни из самых дорогих в России.
Реакция Кончаловского на подарок Путина Папе Римскому
Лебедь расправился с собакой: хозяин был бессилен
Каким стал сын Михаила Евдокимова, рожденный от мулатки
Нападение на семью из РФ: видео ЧП в Грузии
Зеленский приехал на Донбасс и обратился к жителям по-русски
Спать рядом с кошкой оказалось опасно для жизни
Лиам Хемсворт похвастался шикарным торсом на пляже в Малибу
Опрос: что ты думаешь про домашнее насилие
С 9-го этажа выпал телевизор, а за ним - занимающаяся сексом пара
Девушка чесалась, не зная, что это симптом рака
Подорожает все: вступают в силу новые правила продажи жилья
Как оформить углы в квартире: 9 полезных советов
Фоторепортажи
16Сибирский разлив: в Иркутской области затоплены тысячи домов
12Грибной канал: зачем китайцы собирают гриб-паразит
13:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Элегантно прыгающий кот стал героем соцсетей (видео)

«Я не могу перестать это смотреть», — пишут пользователи.

Гималайская кошка по кличке Великолепный Джордж привлекла внимание пользователей соцсетей.

Пушистый красавец возрастом чуть больше года каждый раз элегантно преодолевает заграждение у себя в доме. Хозяева кота, живущие в австралийском Мельбурне, записали прыжок на видео и поделились роликом в соцсетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я не могу перестать это смотреть», — пишет один из пользователей.

«Прыжок Майкла Джордана», — добавляет другой.

За два дня с момента публикации роликом поделились несколько тысяч человек.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

Читайте также
Россия прокомментировала план США по борьбе с влиянием Кремля
Как грузинская провинция реагирует на ссору с Россией
Самый богатый человек в мире официально стал холостяком
СМИ: Аресты в ФСБ становятся привычным делом
«Россия - страна возможностей» открыла конкурс для педагогов
Найден город в Италии, в котором время остановилось в 1968 году
Здоровье
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь пациентки с тонзиллитом, пишет Daily Mail.
Hi-Tech
Друга заказывали? Набирает обороты новый способ заработка в России.
Кино
84-летняя Софи Лорен в инвалидной коляске замечена на съемках Легендарная актриса играет главную роль в новой драме «Вся жизнь впереди», режиссером которой стал ее сын
Авто
Самый дешевый BMW поступит в продажу в сентябре (всего 799 евро) Компания BMW начнет выпуск своего электрического самоката под названием E-Scooter в сентябре 2019 года
Недвижимость
Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Эксперты назвали средний доход ипотечного заемщика в России
Дети
Екатерина Волкова: «Дочь обижает меня» Мама 8-летней Лизы рассказала, что для нее самое сложное в материнстве, почему иногда плачет из-за дочери и по какой причине не доверяет няням
Леди
Лолита и другие звезды, которых бросили молодые любовники Рассказываем о звездных красавицах, которые расстались с молодыми любовниками после нескольких лет отношений
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь