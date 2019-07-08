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17:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

В казанском аэропорту появился необычный робот (видео)

Он просто машет флагом Татарстана.

В начале июля в казанском аэропорту появился интересный «работник». На фоне флага Татарстана за стеклянным ограждением стоит роборука, которая держит еще один флаг республики и размахивает им, приветствуя гостей аэропорта.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как стало известно, робот — разработка местной компании «Эйдос-робототехника». По словам ее представителя, робота с флагом они решили сделать в качестве подарка Татарстану за комфортные условия работы и то внимание, которое здесь уделяют инновационным технологиям.

Кстати, подобные роборуки могут выполнять такие промышленные операции, как сварка или обслуживание станков.

Екатерина Гура

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