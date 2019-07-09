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10:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дрон заснял сотни лошадей, галопирующих по кругу (видео)

Их привезли на состязание.

На ежегодном монгольском фестивале Надом дрон заснял впечатляющее зрелище: сотни лошадей галопировали по кругу в степи.

Фестиваль прошел в начале июля во Внутренней Монголии — автономном регионе на севере Китая.

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Надом — это традиционное монгольское состязание, включающее монгольскую борьбу, скачки и стрельбу из лука. Проводится как праздник середины лета. Монгольские скачки — это длительные забеги на дистанцию от 15 до 30 км.

Надом празднуют не только монголы, но и буряты, тувинцы, калмыки, илийские казахи. У них этот праздник носит другие названия — Сурхарбан, Наадым и другие.

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Анна Лысенко

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