11:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Экзотическая оранжевая птица оказалась чайкой
Она упала в чан с карри.
В Великобритании на обочине автомагистрали заметили необычную тропическую птицу большого размера, которая не могла взлететь.
Очевидцы доставили птицу в клинику для диких животных Tiggywinkles в Эйлсбери.
Экзотическая птица оказалась обыкновенной чайкой, но
К счастью, сама птица не пострадала. Через несколько дней ее выпустят на свободу.
Ветеринары говорят, это не первый такой случай в Великобритании. В 2016 году в Уэльсе чайка упала в чан с курицей тикка масала.
Анна Лысенко