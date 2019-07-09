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11:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Экзотическая оранжевая птица оказалась чайкой

Она упала в чан с карри.

В Великобритании на обочине автомагистрали заметили необычную тропическую птицу большого размера, которая не могла взлететь.

Очевидцы доставили птицу в клинику для диких животных Tiggywinkles в Эйлсбери.

Экзотическая птица оказалась обыкновенной чайкой, но почему-то оранжевой. Начав ее отмывать, ветеринары поняли, что чайка, должно быть, упала в карри. Куркума, входящая в состав смеси пряностей, окрасила чайку в оранжевый.

К счастью, сама птица не пострадала. Через несколько дней ее выпустят на свободу.

Ветеринары говорят, это не первый такой случай в Великобритании. В 2016 году в Уэльсе чайка упала в чан с курицей тикка масала.

Анна Лысенко

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