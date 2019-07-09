Британец сделал идеальный снимок с шестнадцатью таксами (фото)

19-летний Лиам Бич из британского Кардиффа прославился в соцсетях благодаря своим многочисленным питомцам. Дело в том, что молодой человек живет вместе с лабрадором и 16-ю таксами, которые регулярно принимают участие в выставках и соревнованиях.
В начале июля подруга Лиама Кэтрин поспорила, что он не сможет усадить своих питомцев так, чтобы сделать с ними общий снимок. И вызов был принят.
Уже на следующий день молодой человек опубликовал на Facebook удивительное фото с шестнадцатью собаками, которые смирно сидели на ступеньках по парам.
На то, чтобы сделать групповое фото, у него ушло всего 10 минут. Снимок моментально стал вирусным и разлетелся не только по соцсетях, но и по СМИ во всем мире.
Лиам также раскрыл имена героев снимка: Саффи, Дейзи, Дадли, Уолли, Даймонд, Руби, Бенджи, Бастер, Бонни, Зигги, Сэмми, Киззи, Кики, Зак, Герцог и Лотти. Самой взрослой таксой в этом списке является Джесс, которой в этом году исполнилось 8 лет.