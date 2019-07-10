13:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Индии обезьяны напали на мужчину (видео)
Такие случаи происходят все чаще.
Уличные обезьяны напали на мужчину в городе Бриндабан на севере Индии.
Собственник небольшого бизнеса возвращался вечером домой на мотороллере. До его появления обезьяны копались в мусорном баке, а затем прыгнули на него и повалили на асфальт.
Индусу пришлось спасаться бегством.
Эти кадры сняла камера наблюдения над входом в дом. Мужчина сам опубликовал видео в соцсетях с призывом к властям принять меры в отношении животных.
В поисках еды обезьяны буквально оккупируют индийские города. Они воруют вещи, нападают на одиноких прохожих и даже забираются в квартиры.
Анна Лысенко