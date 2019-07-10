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13:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Индии обезьяны напали на мужчину (видео)

Такие случаи происходят все чаще.

Уличные обезьяны напали на мужчину в городе Бриндабан на севере Индии.

Собственник небольшого бизнеса возвращался вечером домой на мотороллере. До его появления обезьяны копались в мусорном баке, а затем прыгнули на него и повалили на асфальт.

Индусу пришлось спасаться бегством.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эти кадры сняла камера наблюдения над входом в дом. Мужчина сам опубликовал видео в соцсетях с призывом к властям принять меры в отношении животных.

В поисках еды обезьяны буквально оккупируют индийские города. Они воруют вещи, нападают на одиноких прохожих и даже забираются в квартиры.

Анна Лысенко

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