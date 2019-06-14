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14:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Обезьяна испортила семейное фото и стала звездой соцсетей

Она точно знает, как надо позировать.

Семья Хикс из Австралии во время своего отпуска на Бали посетила популярный лес обезьян в Убуде. Там они попросили местного гида сфотографировать их с животными, и одна из обезьян оказалось заинтересована в фотосессии сильнее остальных.

Сначала она просто позировала перед объективом, но затем заметила арахис, которым фотограф пытался ее привлечь. Попытки обезьяны отобрать лакомство попали на снимки и сделали ее звездой соцсетей.

На одном из снимков обезьяна схватилась за камеру, делая вид, что снимает селфи, а на другом и вовсе показала неприличный жест, оттопырив средний палец.

Екатерина Гура

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