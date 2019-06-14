What a cheeky monkey ? https://t.co/OJoMbnDFZZ— Metro (@MetroUK) June 13, 2019
14:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Обезьяна испортила семейное фото и стала звездой соцсетей
Она точно знает, как надо позировать.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Она точно знает, как надо позировать.
Семья Хикс из Австралии во время своего отпуска на Бали посетила популярный лес обезьян в Убуде. Там они попросили местного гида сфотографировать их с животными, и одна из обезьян оказалось заинтересована в фотосессии сильнее остальных.
What a cheeky monkey ? https://t.co/OJoMbnDFZZ— Metro (@MetroUK) June 13, 2019
Сначала она просто позировала перед объективом, но затем заметила арахис, которым фотограф пытался ее привлечь. Попытки обезьяны отобрать лакомство попали на снимки и сделали ее звездой соцсетей.
На одном из снимков обезьяна схватилась за камеру, делая вид, что снимает селфи, а на другом и вовсе показала неприличный жест, оттопырив средний палец.
Екатерина Гура