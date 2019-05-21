19:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Любители селфи разрушили важную достопримечательность в Великобритании
Археологи бьют тревогу.
На севере Англии у границы с Шотландией есть очень популярная достопримечательность под названием вал Адриана. Это оборонительное укрепление длиной 117 километров, построенное римлянами при императоре Адриане. Но стену, внесенную в список всемирного наследия ЮНЕСКО и находящуюся под его охраной, уничтожают туристы.
В середине мая местный фотограф Пит Сэвин опубликовал снимок, на котором видно, как стена Адриана в районе Steel Rigg попросту обвалилась. И это не единичный случай, ведь, вопреки запрещающим табличкам и знакам, туристы залезают на хрупкое сооружение, чтобы сделать селфи.
По словам британских археологов, любители селфи особенно активизировались этой весной, когда на экраны вышел финальный сезон «Игры престолов». Именно вал Адриана вдохновил американского писателя Джорджа Мартина, став прототипом знаменитой Стены в его романе «Песнь Льда и Пламени». Поклонники сериала и романа специально приезжают сюда, чтобы сделать тематические фотосессии у «той самой стены». К сожалению, как и в сериале, она не выдержала такого ажиотажа и начала разрушаться.
На разрушение достопримечательности уже отреагировали бизнесмены, крупные компании и просто небезразличные люди. Работы по восстановлению вала Адриана запланированы на июль, и на них уже собрано около миллиона долларов.
Также активисты начали проводить разъяснительную работу с туристами, прося их бережнее относиться к историческому памятнику.
Екатерина Гура