Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самое жуткое метро в мире: метрополитен в Омске (фото)
700 тысяч рублей за советский грузовик «Баба Яга» (фото)
5 ключевых фактов о стенокардии
Только сейчас открываются новые детали смерти Андрея Панина
Где у Зеленского нашли недвижимость?
Охота на призракаДетективы 15 лет искали неуловимую преступницу. Разгадка все время была у них в руках
Алибасов сообщил в инстаграме, что умерла Людмила Николаева
Что сказал Дробыш о выступлении Лазарева
Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на «Голосе. Дети»
Бондарчук с Андреевой и Крус с Бандерасом на премьерах в Каннах
700 тысяч рублей за советский грузовик «Баба Яга» (фото)
Машины, которые нельзя оставлять на солнце
Дмитрий Певцов показал нежное архивное фото с женой
Кудрявцева отпраздновала 48-летие вместе с молодым мужем
Годовалая дочь Виторгана растет копией старшего брата
Одежда для беременных: где купить и как носить (фото)
Покупать квартиры в Москве стало невыгодно
Москвичи назвали самое страшное соседство
Фоторепортажи
34В Москве прошел Парад Победы
10Инаугурация Владимира Зеленского
19:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Любители селфи разрушили важную достопримечательность в Великобритании

Археологи бьют тревогу.

На севере Англии у границы с Шотландией есть очень популярная достопримечательность под названием вал Адриана. Это оборонительное укрепление длиной 117 километров, построенное римлянами при императоре Адриане. Но стену, внесенную в список всемирного наследия ЮНЕСКО и находящуюся под его охраной, уничтожают туристы.

Во время загрузки произошла ошибка.

В середине мая местный фотограф Пит Сэвин опубликовал снимок, на котором видно, как стена Адриана в районе Steel Rigg попросту обвалилась. И это не единичный случай, ведь, вопреки запрещающим табличкам и знакам, туристы залезают на хрупкое сооружение, чтобы сделать селфи.

По словам британских археологов, любители селфи особенно активизировались этой весной, когда на экраны вышел финальный сезон «Игры престолов». Именно вал Адриана вдохновил американского писателя Джорджа Мартина, став прототипом знаменитой Стены в его романе «Песнь Льда и Пламени». Поклонники сериала и романа специально приезжают сюда, чтобы сделать тематические фотосессии у «той самой стены». К сожалению, как и в сериале, она не выдержала такого ажиотажа и начала разрушаться.

На разрушение достопримечательности уже отреагировали бизнесмены, крупные компании и просто небезразличные люди. Работы по восстановлению вала Адриана запланированы на июль, и на них уже собрано около миллиона долларов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также активисты начали проводить разъяснительную работу с туристами, прося их бережнее относиться к историческому памятнику.

Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Читайте также

США ввели санкции против производителя ракет для С-300 и С-400
Во Франции объяснили отказ от приглашения Путина в Нормандию
У российских полицейских упал уровень жизни
Бывший президент Украины посоветовал Зеленскому меньше говорить
Правительство предупредили о новом скачке цен на бензин
Археологи совершили удивительную находку в шахте индейцев майя
Отдых в Крыму признали небезопасным
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Здоровье
Французу сделали эвтаназию против воли его родителей Пациент находится в коме больше 10 лет.
Hi-Tech
Представлен флагман Honor с лучшей камерой и классной ценой Главный конкурент Xiaomi Mi 9?
Кино
Дочь вручила 83-летнему Алену Делону награду в Каннах Во Франции продолжается престижный киносмотр
Авто
Подорожание бензина: нас предупредили об ужасном сценарии О новом витке подорожания топлива предупредил Независимый топливный союз (НТС). По его данным, за месяц биржевые цены на бензин уже выросли примерно на 20%
Недвижимость
В Петербурге продают очень дешевые квартиры. Кто в этом виноват?
Покупатели апартаментов могут стать обманутыми дольщиками
В каких случаях можно выселить квартиранта?
Пять культовых предметов быта из 60-х
Дети
90-летняя мама впервые встретилась с 70-летней дочкой Они всю жизнь искали друг друга, а их встрече помог анализ ДНК
Леди
Кейт Миддлтон в цветочном платье показала свой сад королеве Елизавете Герцогиня выбрала для прогулки стильное макси-платье Erdem.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь