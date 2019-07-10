17:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дима Билан выпустил ностальгический клип про 90-е (видео)
И превратился в «призрака молодости».
37-летний певец Дима Билан представил клип на песню «Про белые розы». Все видео, которое больше напоминает не клип, а забавный короткометражный фильм, пропитано духом 90-х годов.
По сценарию клипа чиновники небольшого провинциального городка хотят снести здание старого Дома культуры. Но в этом им пытается помешать «призрак молодости», которого и сыграл Дима Билан.
Съемками клипа занимался Александр Гудков, к помощи которого в последнее время прибегает все больше звезд отечественного