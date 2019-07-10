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17:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дима Билан выпустил ностальгический клип про 90-е (видео)

И превратился в «призрака молодости».

37-летний певец Дима Билан представил клип на песню «Про белые розы». Все видео, которое больше напоминает не клип, а забавный короткометражный фильм, пропитано духом 90-х годов.

По сценарию клипа чиновники небольшого провинциального городка хотят снести здание старого Дома культуры. Но в этом им пытается помешать «призрак молодости», которого и сыграл Дима Билан.

Во время загрузки произошла ошибка.

Съемками клипа занимался Александр Гудков, к помощи которого в последнее время прибегает все больше звезд отечественного шоу-бизнеса. Он же исполнил в видео и короткую роль экстрасенса, который пытается изгнать дух Билана.

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