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12:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Маруся» «сняла» новый клип Филиппу Киркорову

Видео создано на основе текста песни.

Российский певец Филипп Киркоров показал новый клип на песню «Стеснение пропало». Видео получилось довольно необычным и скандальным, как и все последние работы Киркорова. Над созданием клипа трудилась креативная группа «Заячий Стон».

По сюжету, в 2119 году на Земле должна состояться главная планетарная вечеринка, но на ней нет короля. Потому специальную команду отправляют в прошлое, где та и находит Киркорова и с помощью нового клипа переправляет его в будущее.

Примечательно, что видео для короля поп-сцены снимает искусственный интеллект — голосовой помощник от Mail.ru Group «Маруся». Видеоряд программа создает, опираясь на текст песни.

Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

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