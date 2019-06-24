12:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Маруся» «сняла» новый клип Филиппу Киркорову
Видео создано на основе текста песни.
Российский певец Филипп Киркоров показал новый клип на песню «Стеснение пропало». Видео получилось довольно необычным и скандальным, как и все последние работы Киркорова. Над созданием клипа трудилась креативная группа «Заячий Стон».
По сюжету, в 2119 году на Земле должна состояться главная планетарная вечеринка, но на ней нет короля. Потому специальную команду отправляют в прошлое, где та и находит Киркорова и с помощью нового клипа переправляет его в будущее.
Примечательно, что видео для короля
Екатерина Гура