The Last McSupper from r/AccidentalRenaissance
Филипп Киркоров встал за кассу в «Макдоналдсе»
И «превратился» в Иисуса.
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И «превратился» в Иисуса.
Фотография Филиппа Киркорова, стоящего за кассой «Макдоналдса» в окружении улыбающихся работников, стала вирусной в американской соцсети Reddit.
За сутки с момента публикации она собрала 22,1 тысячи просмотров. Пользователи сравнили российского
«Он выглядит так, словно может превратить воду в соус МакЧикен», — пишут пользователи.
Снимок был сделан 6 апреля в Минске.
Анна Лысенко
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