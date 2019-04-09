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16:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Филипп Киркоров встал за кассу в «Макдоналдсе»

И «превратился» в Иисуса.

Фотография Филиппа Киркорова, стоящего за кассой «Макдоналдса» в окружении улыбающихся работников, стала вирусной в американской соцсети Reddit.

The Last McSupper from r/AccidentalRenaissance

За сутки с момента публикации она собрала 22,1 тысячи просмотров. Пользователи сравнили российского поп-короля с Иисусом, Элвисом Пресли, Элтоном Джоном и Фредди Меркьюри вместе взятыми. Саму же сцену прозвали «Тайной МакВечерей».

Во время загрузки произошла ошибка.
Леонардо да Винчи "Тайная вечеря"

«Он выглядит так, словно может превратить воду в соус МакЧикен», — пишут пользователи.

Снимок был сделан 6 апреля в Минске.

Анна Лысенко

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